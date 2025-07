Nuoto, Thomas Ceccon scalda il motore e avanza in semifinale nei 50 farfalla ai Mondiali

Qualificazione per le semifinali dei 50 farfalla uomini in gestione per Thomas Ceccon. Il fuoriclasse veneto ha iniziato così la sua avventura ai Mondiali 2025 di nuoto a Singapore. Nella vasca da 50 metri asiatica c’era curiosità su quello che il campione olimpico dei 100 dorso avrebbe mostrato.

Un ingresso al penultimo fatto alla “Ceccon”, ovvero gestendo. Per tutti gli altri atleti sarebbe molto complicato pensare di tenersi qualcosa nel corso di un 50 metri, ma per l’azzurro non è così. In questo modo è arrivato il 23.06 della mattina iridata, entrando nel novero dei migliori sedici con l’ottavo crono dell’overall.

“Avevo in mente di ottenere 23.06 e così è stato. Devo fare diverse gare in questo campionato e non posso non tenerne conto“, ha affermato il nuotatore tricolore. L’obiettivo dichiarato sarà abbattere il muro dei 23″ in semifinale e capire anche quali sono i valori in acqua.

Da questo punto di vista, alcuni hanno già scoperto le loro carte. Il riferimento è al francese Maxime Grousset e allo svizzero Noè Ponti in vetta alla classifica dei tempi in 22.74 davanti al canadese Ilya Kharun (22.85). A questo punto, spetterà a Ceccon fare la propria mossa nella sessione serale.