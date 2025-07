Nuoto, Simone Cerasuolo: “Volevo testarmi, ho ancora un po’ di margine”

Un eccellente Simone Cerasuolo si è disimpegnato nelle batterie dei 50 rana maschili, nel terzo giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. Nella World Aquatics Championships Arena, il romagnolo ha messo in mostra tutta la sua velocità, stampando il miglior tempo delle heat di 26.42 e stabilendo il suo personale.

Un grande inizio per lui, intenzionato a verificare il tutto già da questa prima prova e comprendendo in quale direzione muoversi in vista della semifinale. Alle sue spalle nell’overall troviamo il giapponese Taku Taniguchi (26.65) e il tedesco Melvin Imoudu (26.74), mentre Nicolò Martinenghi ha concluso nono, comunque al penultimo atto, in 26.90.

“Ero intenzionato a testarmi e ho ancora un po’ di margine sulla mia prestazione. Vediamo in quale direzione possiamo lavorare in vista della semifinale. Sicuramente essermi qualificato agli Assoluti per questo campionato è stato importante nella programmazione, anche perché poi in Italia c’è una concorrenza molto alta“, ha dichiarato ai microfoni della Rai, Cerasuolo.

“La mia concentrazione è rivolta a quello che posso migliorare io, non guardo troppo a quello che possono fare i miei avversari“, ha aggiunto il nuotatore tricolore. A questo punto, non resta che godersi lo spettacolo delle semifinali dalle 13.00 italiane.