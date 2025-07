Nuoto, Simone Cerasuolo è un siluro nelle batterie dei 50 rana ai Mondiali. In semifinale con Martinenghi

Iniziata la terza giornata di batterie alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, la casa del nuoto in corsia di questi Mondiali degli sport acquatici. Ritmo vorticoso di bracciata nei 50 rana maschili in cui l’Italia ha mostrato chiari segnali di vitalità.

È stato Simone Cerasuolo a farsi valere in maniera eccellente, aprendo le danze nel suo incedere in vasca e prendendosi il miglior tempo delle heat di 26.42, stabilendo al mattino il suo personale (limite precedente di 26.53). Vedremo se il nuotatore romagnolo, in semifinale, saprà mettere nel mirino il record italiano di Ludovico Viberti (26.27). Per il momento, può bastare.

Qualche problema in più ad attivarsi per Nicolò Martinenghi. Archiviato l’argento iridato dei 100 rana, Tete non è partito bene e ha perso un po’ di terreno rispetto ai suoi competitors in piscina, ma comunque il 26.90 è stato più che sufficiente per superare il taglio col nono tempo di ingresso al penultimo atto.

Da tenere in considerazione il giapponese Taku Taniguchi (26.65) e il tedesco Melvin Imoudu (26.74), non sottovalutando i russi Prigoda (26.76) e Kozhakin (26.77), oltre al bielorusso Shymanovich (26.89) e al cinese Qin Haiyang (26.98), campione del mondo nei 100 rana in questa sede.