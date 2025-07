Nuoto, Simona Quadarella: “Il tempo delle batterie fa ben sperare, ci ho messo un po’ a metabolizzare il quarto posto di Parigi”

È una Simona Quadarella molto concentrata e sicura del fatto suo quella che si è presentata nelle batterie dei 1500 stile libero donne dei Mondiali 2025 di nuoto a Singapore. L’azzurra ha ottenuto il terzo tempo di ingresso all’atto conclusivo di domani, seguendo da vicino l’incedere nella seconda heat dell’australiana Lani Pallister.

“Mi sento bene, sto portando avanti un percorso diverso visto il cambio d’allenatore che c’è stato, anche se poi non è che sia tanto differente perché mi alleno nello stesso posto. Gianluca (Belfiore ndr.) lo conoscevo già. In questo cammino stiamo avendo le risposte che volevamo“, ha raccontato Simona ai microfoni della Rai.

“In questa batteria ho cercato di fare la mia gara. Ho visto che la tedesca Gose non aveva un grande ritmo e allora ho seguito l’australiana Pallister, che forse poi ha rallentato. Domani sicuramente sarà un’altra gara“, ha sottolineato Simona in relazione a una prestazione di Gose che poi è stata la grande esclusa dall’atto conclusivo.

1500 sl che alle Olimpiadi di Parigi non sono stati fonte di sorriso, per un quarto posto che Quadarella ricorda. “Ammetto di averci messo un po’ a metabolizzare il risultato dei Giochi, ma già il fatto di aver stabilito il record italiano negli 800 sl in quella sede è stata una reazione. Aver iniziato un nuovo percorso, come detto, mi ha aiutato ad avere nuovi stimoli e a voltare pagina“, ha dichiarato l’azzurra.

E in vista della finale, ricordando che a Doha fu oro mondiale della distanza: “Sinceramente non penso di poter sentire il peso di essere favorita visto che qui c’è Ledecky e l’anno scorso è stato un Mondiale particolare. Non è un caso che poi ai Giochi siano venuti fuori dei risultati diversi, io dal canto mio cerco sempre di esserci e di dare il 100%“.