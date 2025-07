Nuoto, Sara Curtis e Thomas Ceccon alla prova nei 100 sl e nei 200 dorso dei Mondiali a Singapore

Quinta giornata un po’ particolare all’orizzonte per l’Ital-nuoto nei Mondiali 2025 tra le corsie. Quest’oggi il sortilegio dell’oro mancante è stato spezzato da Simone Cerasuolo nei 50 rana, portando il computo delle medaglie della specialità in questione a 1 oro, 4 argenti e 1 bronzo.

Una grande eccellenza tra alcune controprestazioni: l’eliminazione di Carlos D’Ambrosio nelle batterie dei 100 stile libero e la giornata non entusiasmante di Alberto Razzetti, costretto però al tour de force, tra il sesto posto della finale dei 200 farfalla e la mancata qualificazione per la finale dei 200 misti per 4 centesimi di secondo.

Per questo allo stato attuale delle cose, in attesa di quanto accadrà nella sessione mattutina del day-5 (notte italiana), il Bel Paese non avrà rappresentanti in finale. Proveranno a esserlo le ragazze della 4×200 stile libero femminile, anche se appare più una scommessa che un proposito, visti i problemi atavici di cui soffre questa specialità da quando soprattutto Federica Pellegrini ha attaccato la cuffia al chiodo.

E quindi fari puntati soprattutto sulle batterie dei 100 stile libero femminili e dei 200 dorso maschili. Sara Curtis è la vedette tricolore, reduce da un 2025 di grandi miglioramenti, con primati nazionali su questa distanza e i 50 sl. Da capire la sua condizione perché, se si valutano le prestazioni in staffetta, non è parso nelle braccia della ragazza allenata da Thomas Maggiora la possibilità di infrangere il muro dei 53″. Se si vorrà arrivare in finale potrebbe essere un obiettivo obbligato.

Per quanto riguarda Thomas Ceccon, le attese ci sono visto il record nazionale nelle quattro vasche del dorso e gli allenamenti specifici in questa prova. Il non aver gareggiato quest’oggi nella staffetta mista mixed è stata una scelta forse per rendere al meglio possibile nella distanza citata. Sarà la piscina a svelare l’arcano, nella considerazione che ci saranno altri interpreti italiani: Christian Bacico nei 200 dorso; Emma Virginia Menicucci nei 100 stile libero; Christian Mantegazza nei 200 rana; Francesca Fangio e Lisa Angiolini nei 200 rana.