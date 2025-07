Nuoto, Sara Curtis brillante nelle batterie dei 100 stile libero dei Mondiali 2025. Eliminata Menicucci

Sara Curtis ha iniziato molto bene il proprio cammino nelle batterie dei 100 stile libero femminili, facenti parte del programma dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Impegnata nella ottava heat, la piemontese ha saputo esprimere una nuotata molto ampia e decisamente controllata, in cerca di un equilibrio tra prima e seconda vasca, essendo lei naturalmente più predisposta a forzare il passaggio ai 50 metri.

Il 25.32 a metà della prova è stato un buon indicatore e ha permesso alla classe 2006 del Bel Paese di mettere in acqua un ritorno controllato a 28.21, valso il secondo tempo dell’overall in coabitazione con l’olandese Marrit Steenbergen, di 53.53. Tutto fieno in cascina dunque, in vista delle semifinali della sessione serale.

Non ci sarà invece nel penultimo atto l’altra azzurra presente sui blocchi di partenza, Emma Virginia Menicucci. La nostra portacolori è rimasta esclusa dal gruppo delle migliori sedici per appena 7 centesimi, stampando un buon 54.45 (18° crono) e pagando dazio per una prima vasca troppo lenta rispetto al livello della competizione (26.14).

Assente l’americana Gretchen Walsh, tutto lascia presagire che l’australiana Mollie O’Callaghan possa fare la voce grossa, dopo l’oro conquistato nei 200 stile libero. Con estremo agio, l’aussie si è andata a prendere il miglior crono di 53.40, facendo meglio di 0.13 rispetto a Curtis e a Steenbergen.