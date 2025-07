Nuoto, Pechino ospiterà i Mondiali in vasca corta nel 2026

Con i Mondiali in vasca lunga ancora in corso a Singapore, la Word Aquatics ha comunicato che sul finire del 2026 (probabilmente nelle prime due settimane di dicembre) si terrà la rassegna iridata in vasca corta in Cina. Sarà, infatti, la città di Pechino ad ospitare questa nuova edizione dopo quella di due anni a Budapest.

Pechino è sempre di più una delle capitali del nuoto, visto che oltre ai Mondiali in vasca corta nel 2026 la capitale cinese ospiterà anche la rassegna di tutti gli sport acquatici nel 2029.

Questa sarà la terza volta che la Cina ospiterà la rassegna in vasca corta. Infatti prima di Pechino erano state scelte come sedi prima Shanghai nel 2006 e poi Hangzhou nel 2018.

Il prossimo anno il grande appuntamento per il nuoto, almeno quello del Vecchio Continente, saranno gli Europei in vasca lunga a Parigi.