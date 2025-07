Nuoto, Nannucci regina dei 200 stile libero agli Europei giovanili. Quattro podi per l’Italia nel day-2

Calato il sipario sulla seconda giornata di semifinali e di finali degli Europei giovanili di scena a Samorin (Slovacchia). Un day-2 in cui l’Italia ha potuto festeggiare la conquista di diversi podi, a testimonianza della grande profondità della compagine tricolore.

In apertura del programma Bianca Nannucci ha messo in mostra un’ultima vasca di pregevole fattura per andarsi a prendere l’oro dei 200 stile libero col crono di 1:58.41 (a 0.06 dal personale stabilito a Roma nel Trofeo Settecolli) a precedere di 0.56 la spagnola Maria Daza Garcia (1:58.97) e di 0.68 la russa Sofia Diakova (1:59.09). Una giovane atleta che farà sicuramente comodo anche la Nazionale maggiore in ottica 4×200 sl in prospettiva.

Il secondo podio di giornata è stato conquistato da Daniele Del Signore, che si tinto d’argento nei 50 dorso col tempo di 25.25, preceduto solo dal russo Georgii Iakovolev (25.04), mentre il bronzo è stato conquistato dall’altro russo Mikhail Shcherbakov (25.30). La terza medaglia di giornata è stata ottenuta da Emma Vittoria Giannelli che in 16:13.11 si è messa al collo l’argento nei 1500 stile libero femminili, alle spalle della britannica Amelie Blocksidge (16:10.23). Terza piazza per l’ungherese Vivien Jackl (16:17.42).

A chiudere il cerchio sono stati i ragazzi della 4×100 stile libero mista. Del Signore, Daniel D’Agostino, Alessandra Leoni e Caterina Santambrogio sono giunti terzi col crono di 3:29.37, nella gara vinta dalla Spagna (3:27.69) davanti alla Gran Bretagna (3:29.06) e agli azzurrini.

Per quanto riguarda gli altri atti conclusivi in cui erano presenti gli atleti nostrani, Alberto Ferrazza è giunto sesto in 1:48.78 nei 200 stile libero, prova vinta dall’austriaco Christian Giefing (1:46.88). Quarta piazza per Chiara Lamanna nei 50 dorso donne in cui la britannica Blythe Kinsman ha prevalso in 27.79. Ha terminato al quinto posto Irene Burato la finale dei 50 rana femminili in 31.53, mentre nei 200 delfino uomini Nicola Furlani ha concluso al sesto posto in 1:59.50.

Nelle semifinali dei 100 farfalla la citata Caterina Santambrogio è entrata col terzo tempo nella finale di domani col crono di 59.28, vicinissima al best-time della polacca Flawia Kamzol (59.21). Due azzurrini nell’atto conclusivo dei 200 misti: Francesco Pernice in 2:01.37 (3° tempo) e Matteo Venini in 2:02.26 (7° tempo). Niente finale, invece, per Alessandra Mao (25.64) e la già menzionata Alessandra Leoni (25.69), rispettivamente nona e undicesima nell’overall dei 50 stile libero donne. Da notare che Mao abbia comunque realizzato il primato italiano categoria “ragazzi”, vista la sua età.