Nuoto, Mondiali 2025: chi saranno le stelle della manifestazione. McIntosh e Ledecky le indiziate, ma non le uniche

Il conto alla rovescia sta per terminare e i Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore saranno occasione per dare spettacolo. Dal 27 luglio al 3 agosto ci si aspetta una rassegna iridata post olimpica diversa da quelle abituali. Solitamente dopo i Giochi, ci si concede un break e il valore dell’intera manifestazione viene meno, nel processo che porterà alla manifestazione a Cinque Cerchi seguente.

È ragionevole pensare che nel Sud-Est asiatico non sarà così. Tante le stelle protagoniste in questa settimana in vasca e ci si aspettano tempi di altissimo livello. Grosse aspettative nello stile libero al femminile, dove Summer McIntosh e Katie Ledecky si confronteranno tra 400 e 800, mettendo sul piatto i loro status: da un lato la primatista del mondo delle otto vasche e dell’altra quella delle 16. Chi vincerà?

Canadese eclettica come nessuna e in grado di stampare tempi straordinari nei 200 e 400 misti, nonché nei 200 farfalla. Le stesse caratteristiche della potentissima Gretchen Walsh che nella velocità dello stile libero e del delfino potrebbe far tremare la piscina, visto quanto fatto nei Mondiali in vasca corta a Budapest.

Sul versante maschile vedremo se il rumeno David Popovici, tornato a graffiare su tempi sensazionali nei 100 e 200 sl, andrà a insidiare i limiti mondiali. Cosa che ha già fatto il tedesco Lukas Märtens, capace di migliorare lo storico primato del mondo del connazionale Paul Biedermann e diventando il primo uomo ad abbattere il muro dei 3’40” in vasca lunga nei 400 sl.

E poi come dimenticare del fuoriclasse francese Leon Marchand, che in questa sede non competerà nei 200 rana e nei 200 farfalla per focalizzarsi nei misti. Si vuol porre il timbro sul WR dei 200 metri di Ryan Lochte, sfiorato nel corso dei Giochi in casa. In sostanza, ci si aspettando fuochi d’artificio.