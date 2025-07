Nuoto, risultati batterie Mondiali: Martinenghi parte forte, brilla la 4×100 sl, Ceccon si nasconde

Andata in archivio la prima mattinata di batterie dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie nella World Aquatics Championships Arena a Singapore. Un day-1 in cui il programma è iniziato dalle batterie dei 200 misti donne in cui per l’Italia non sono arrivate grandi notizie.

Sara Franceschi e Anita Gastaldi, esordiente in una rassegna iridata, non sono riuscite a centrare l’accesso alle semifinali, nuotando rispettivamente il 21° e 22° crono di 2:12.91 e di 2:13.07. Entrambe le azzurre sono rimaste piuttosto distanti dai loro migliori crono. A svettare è stata l’australiana Tara Kinder in 2.09.45 a precedere la grande favorita per il successo su questa distanza, la canadese Summer McIntosh (2:09.46), primatista del mondo della distanza col crono di 2:05.70.

Ottima prestazione per Marco De Tullio che, in un contesto molto complicato, è andato a prendersi la finale mondiale dei 400 stile libero maschile in 3:45.88 (ottavo e ultimo tempo d’accesso). L’obiettivo sarà nuotare un tempo simile e magari migliore di quello nel Trofeo Settecolli (3:44.89), per giocarsi le proprie carte. In chiave podio, la porta sembra chiusa dall’australiano Sam Short (3:42.07), dal campione olimpico (primatista mondiale) Lukas Maertens (3:43.81) e dal sudcoreano Woomin Kim (3:44.99). Vedremo se il tedesco vorrà attaccare il suo primato di 3:39.96 e andarlo a ritoccare, ma attenzione a Short che nelle heat ha impressionato. Inattesa la mancata qualificazione all’atto conclusivo dell’altro australiano Elijah Winnington (10° in 3:46.37).

Nei 100 delfino donne l’americana Gretchen Walsh ha scaldato i motori e, dopo aver toccato ai 50 metri su un passo da record del mondo, ha tirato il freno mano e terminato in 55.68. Alle sue spalle nell’overall la tedesca Angelina Kohler (56.49) e la belga Roos Vanotterdijk (56.66). Costanza Cocconcelli è riuscita a centrare l’obiettivo della semifinale (16° tempo in 58.31).

Prima gara per Thomas Ceccon in questa rassegna iridata e il veneto si è potuto permettere di gestire nei 50 farfalla uomini, stampando un crono da 23.06 (ottavo) e rientrando comodamente tra i semifinalisti. Vedremo fin dove saprà spingersi, ricordando che su questa distanza l’azzurro conquistò l’oro iridato a Fukuoka due anni fa. A svettare nell’overall è stato il francese Maxime Grousset (22.74) con lo stesso crono dello svizzero Noè Ponti, davanti poi al canadese Ilya Kharun (22.85).

Ci si prepara alla grande sfida nei 400 stile libero femminili. L’americana Katie Ledecky ha suonato la campana al mattino in 4:01.04 davanti all’australiana Lani Pallister (4:02.26) e alla cinese Li Bingjie (4:03.11). Vero è che Summer McIntosh si è molto controllata e il 4:03.11, stesso tempo di Li, va interpretato. La sfida tra la canadese e Ledecky è tra le più attese della rassegna iridata.

Missione compiuta per Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti nei 100 rana. Tete e il piemontese hanno ottenuto il terzo (58.84) e nono tempo (59.56) di ingresso nel penultimo atto, nella consapevolezza che bisognerà tirare non poco per approdare alla finale di domani. In vetta il redivivo Kirill Prigoda (58.53), mentre il cinese Qin Haiyang (59.13) potrebbe essersi nascosto.

Centrato anche l’obiettivo dalle due staffetta 4×100 stile libero nostrane. Il quartetto degli uomini formato da Carlos D’Ambrosio (47.96), Lorenzo Zazzeri (47.63), Leonardo Deplano (48.29) e Manuel Frigo (48.14) ha siglato il terzo tempo di ingresso alla finale in 3:12.02, alle spalle degli USA (3:11.17) e dell’Australia (3:11.29). Nella sessione serale ci sarà l’inserimento di Ceccon e potrebbe essere un valore aggiunto. Certo, anche le altre compagini faranno lo stesso.

Meno convincente la prestazione delle ragazze, comunque nella sessione serale. Sara Curtis (53.59), Chiara Tarantino (54.59), Sofia Morini (54.36) ed Emma Virginia Menicucci (54.13) hanno stampato 3:36.67 (settimo crono) sulla piastra, non trovando il proprio meglio in vasca. Bisognerà salire di colpi, in un contesto in cui gli USA (3:33.67) si presentano come la squadra da battere.