Nuoto, Lukas Maertens beffa Short di 2 centesimi ed è oro mondiale nei 400 sl. De Tullio non sfigura

Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore si disputano oggi le prime finali della rassegna iridata di nuoto, con l’Italia che spera di essere fin da subito protagonista. La sessione serale (pomeriggio italiano) si è aperta con la finale dei 400 stile libero maschili, conquistata da Lukas Martens al termine di una gara dall’esito imprevedibile.

L’atto conclusivo è iniziato subito con il ritmo alto imposto proprio dal tedesco, in testa dopo le prime due vasche. A metà gara si è creato poi un terzetto formato dal teutonico, seguito dall’australiano Samuel Short e dal sud coreano Woomin Kim. I tre si sono poi giocati il successo nell’ultima vasca, con Martens che si è preso il primo oro mondiale in 3:42″35, beffando Short che ha chiuso in 3:42″37.

Testa a testa incredibile quello tra i due grandi favoriti per la vittoria finale, risolto solo per due centesimi a favore del primatista mondiale. Terzo posto per il sud coreano Woomin Kim, che non ha resistito al cambio di ritmo finale chiudendo in 3:42″60. Ottimo sesto posto per Marco De Tullio, che chiude in sesta posizione con il crono di 3:44″92.

Il classe 2000 pugliese è stato nelle prime vasche a ridosso del quarto posto, per poi pian piano perdere terreno. Buon risultato per l’azzurro che è stato comunque molto abile a qualificarsi per la finale odierna.