Nuoto, Ludovico Viberti: “Me la gioco con i migliori, una rivincita dopo lo spareggio perso a Parigi”

Ludovico Viberti ha chiuso al terzo posto (dopo la riammissione di Nicolò Martinenghi) la seconda semifinale dei 100 rana maschili dei Mondiali 2025 di nuoto: l’azzurro ha nuotato in 58″89, terzo crono assoluto, a 0″65 dal miglior tempo del cinese Qin Haiyang, primo in 58″24. L’azzurro ha mostrato la propria soddisfazione per l‘ingresso in finale ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi della sua prestazione: “Sono molto contento, domani sarà una bella finale. Un anno esatto fa ho perso lo spareggio a Parigi, oggi è stata un po’ una rivincita tra virgolette, ci ho pensato a lungo a quello spareggio ed oggi sono felice, un anno dopo, di aver centrato la finale mondiale“.

La consapevolezza di essere al livello dei migliori: “Vuol dire potersela giocare con i migliori, l’avevo già fatto a Budapest in finale, però non ero ancora a livello degli altri, quindi domani l’obiettivo è quello. Tanta consapevolezza, tanta esperienza, in ogni esperienza che faccio cerco di imparare il più possibile e riportare a casa il più possibile“.