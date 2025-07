Nuoto, Luca De Tullio manca l’accesso alla finale degli 800 stile libero ai Mondiali 2025

Niente da fare per Luca De Tullio, impegnato nella mattinata di Singapore nelle batterie degli 800 stile libero dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Nella World Aquatics Championships Arena, il pugliese non si è espresso ai massimi livelli, non trovando mai quella progressione che lo caratterizza quando è in piena forma.

Un ritmo, infatti, troppo compassato che si protratto per tutta la prova e non ha permesso all’azzurro di ottenere un tempo sufficiente per essere presente nella finale di domani. Il nostro portacolori ha concluso, infatti, col crono di 7:53.04 (13°), distante anni luce dal 7:44.07 stampato l’anno scorso alle Olimpiadi di Parigi.

Sorprendente, in negativo, anche la prestazione del campione olimpico della distanza, Daniel Wiffen. L’irlandese ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con l’ottavo e ultimo tempo utile di 7:46.36, non esprimendo quell’incedere di cui è capace. Vedremo se, con in gioco le medaglie, Wiffen saprà cambiare registro e lottare per la top-3.

Il migliore è stato il tunisino Ahmed Jaouadi che ha nuotato decisamente bene in questa fase di qualificazione e ottenuto un crono da 7:41.58 davanti all’australiano Sam Short (7:42.22) e al tedesco Sven Schwarz (7:43.60). Nella finale ci saranno anche l’americano Bobby Finke (7:44.02), lo svedese Victor Johansson (7:44.81), il turco Kuzey Tuncelli (7:45.13), il campione olimpico e mondiale dei 400 sl, Lukas Maertens (7:45.24), e appunto Wiffen.