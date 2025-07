Nuoto, Lisa Angiolini e Anita Bottazzo approdano in semifinale nei 100 rana dei Mondiali senza difficoltà

Semifinali centrate per Lisa Angiolini e Anita Bottazzo, impegnate nelle batterie dei 100 rana femminili in questo secondo giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore. Le due azzurre hanno ottenuto il nono e decimo tempo di ingresso al penultimo atto, rispettivamente in 1:06.59 (Angiolini) e 1:06.83 (Bottazzo), dando una buona dimostrazione di forma.

Una gara che entrambe le azzurre hanno saputo interpretare rispetto alle loro caratteristiche, che sono un po’ opposte: Bottazzo migliore nella prima vasca, mentre Angiolini si fa preferire nel ritorno. Nella sessione serale, chiaramente, l’obiettivo sarà quello di abbattere il muro dell’1:06 per provare a essere tra le migliori otto, ovvero prendere parte alla finale di domani.

Nell’overall la migliore è stata l’irlandese Mona McSharry che ha siglato il tempo di 1:05.99, l’unica a infrangere la barriera citata già dalle heat mattutine. Alle sue spalle troviamo la tedesca Anna Elendt (1:06.01) e la giapponese Satomi Suzuki (1:06.13). Qualificate anche le atlete più attese, ovvero la cinese Tang Qianting (1:06.45) e la lituana Ruta Meilutyte (1:06.55), mentre fuori in maniera inaspettata la britannica Angharad Evans (18° tempo di 1:07.04).

Ha portato a casa la “pelle”, invece, la campionessa americana Lilly King che ha stampato il 15° tempo di ingresso alle semifinali (1:06.93) e andrà assolutamente considerata nella sessione serale.