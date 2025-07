Nuoto, Ivan Giovannoni e Davide Marchello sul podio nei 1500 alle Universiadi con il personale

Arrivano altre due medaglie dal nuoto per l’Italia nella quarta giornata delle Universiadi Estive 2025 a Berlino. Dopo i quattro podi dei giorni scorsi firmati da Simone Stefanì (oro nei 50 farfalla), Lorenzo Gargani (bronzo nei 50 farfalla), Viola Scotto di Carlo (bronzo nei 50 farfalla) e la staffetta femminile 4×100 stile libero (bronzo), quest’oggi è stato il mezzofondo a prendersi la scena.

Merito di Ivan Giovannoni e Davide Marchello, che hanno conquistato rispettivamente la seconda e la terza posizione nei 1500 metri stile libero ottenendo il miglior tempo della carriera. Il 23enne romano, già oro su questa distanza a Chengdu 2023, ha tirato giù quasi 8 secondi al personale (15’03″90 di poche settimane fa al Settecolli) toccando la piastra in 14’56″10 e diventando così il sesto azzurro più veloce di sempre nella specialità.

Giovannoni si è arreso per soli 12 centesimi all’atleta neutrale Aleksandr Stepanov (14’55″98), mentre Marchello si è preso il bronzo in 15’06″95 abbassando di 2 secondi il 15’08″99 che gli era valso la terza piazza agli Assoluti primaverili di Riccione. Quarto posto per Alessandro Fusco nei 200 rana in 2’10″92, a 38 centesimi dal bronzo, e anche per la 4×200 femminile stile libero in 8’00″82 (Giulia D’Innocenzo 1’59″02, Noemi Lamberti 2’00″15, Federica Toma 2’02″23, Noemi Cesarano 1’59″42) a meno di un secondo dalla terza piazza.

A ridosso del podio anche Claudio Antonino Faraci, quinto nella finale dei 200 farfalla con 1’56″91, e Federica Toma, sesta nei 100 dorso con 1’00″88. Superano il turno in semifinale e approdano all’ultimo atto Paola Borrelli (59″17) con il settimo tempo nei 100 farfalla, Simone Stefanì nei 50 dorso dopo lo spareggio vinto in 25″31 contro lo spagnolo Pablo Ortega Navarro, Francesca Zucca (2’28″16) e Anna Pirovano (2’28″78) come quarta e quinta nei 200 rana.