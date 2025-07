Nuoto in tv oggi, Mondiali 2025: orari semifinali e finali 27 luglio, programma, streaming, azzurri in gara

Oggi, domenica 27 luglio 2025, inizia il Mondiale 2025 di nuoto tra le corsie. La World Aquatics Championship Arena di Singapore ospiterà fino al 3 agosto le gare che assegneranno i nuovi titoli iridati. L’Italia, come sempre, spera di recitare un ruolo da protagonista già nel day-1 che propone le prime quattro finali. Saranno le batterie però ad aprire il programma odierno, prima della sessione serale (pomeriggio italiano) che assegnerà le medaglie.

Saranno tanti gli azzurri che, già dalla mattina, proveranno ad ottenere l’accesso alle finali iridate. Tra questi l’attenzione sarà posta su Thomas Ceccon, impegnato a raggiungere la finale dei 50 farfalla uomini, e Nicolò Martinenghi, nelle batterie 100 rana uomini. Nel pomeriggio italiano poi ci sarà l’occasione di conquistare le prime medaglie della kermesse mondiale.

Le semifinali e finali di oggi saranno trasmesse in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.00 alle 13.30 e su Rai 2 dalle 13.30; per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211) dalle ore 13.00. La diretta streaming sarà trasmessa da Rai Play, SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

MONDIALI NUOTO 2025

Domenica 27 luglio (orari italiani)

Sessione serale

13:02 400 stile libero uomini – Finale

13:13 100 farfalla donne – Semifinali

13:23 50 farfalla uomini – Semifinali

13:33 400 stile libero donne – Finale

13:49 100 rana uomini – Semifinali

14:00 200 misti donne – Semifinali

14:18 4×100 stile libero donne – Finale

14:29 4×100 stile libero uomini – Finale

ITALIANI IN GARA

Sessione serale

Sessione serale

13.02 400 stile libero uomini – Finale – ev. Marco De Tullio

13.13 100 farfalla donne – Semifinali – ev. Costanza Cocconcelli

13.23 50 farfalla uomini – Semifinali- ev. Thomas Ceccon

13.33 400 stile libero donne – Finale – Nessuna italiana al via

13.49 100 rana uomini – Semifinali – ev. Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti

14.00 200 misti donne – Semifinali – ev. Sara Franceschi, Anita Gastaldi

14.18 4×100 stile libero donne – Finale – ev. Sara Curtis, Chiara Tarantino, Sofia Morini, Emma Virginia Menicucci

14.29 4×100 stile libero uomini – Finale – ev. D’Ambrosio, Zazzeri, Deplano, Frigo

