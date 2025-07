Nuoto, i ranking mondiali stagionali prima dei Mondiali 2025

Dal 27 luglio al 3 agosto, la World Aquatics Championships Arena di Singapore sarà teatro delle gare dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Si prevede una rassegna iridata diversa dalle altre del passato, immediatamente posteriori alle Olimpiadi Estive. I tempi nuotati in stagione, infatti, fanno pensare che nella vasca da 50 metri asiatica ci saranno crono estremamente veloci. Vi proponiamo quindi l’elenco dei ranking mondiali di ogni specialità alla vigilia di questa rassegna.

RANKING MONDIALI STAGIONALI NUOTO 2025

50 stile libero uomini

1 Cameron McEvoy AUS 21.30 11/06/25 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

2 Jack Alexy USA 21.36 07/06/25 U.S. National Championships – Time Trials Indianapolis, USA

3 Egor Kornev RUS 21.43 16/04/25 Russian National Championship Kazan, RUS

4 Gui Caribe BRA 21.46 25/04/25 Brazilian Swimming Championship Rio de Janeiro, BRA

5 Vladyslav Bukhov UKR 21.52 27/06/25 U23 European Championship Samorin, SVK

6 Meiron Cheruti ISR 21.60 17/05/25 Union Cup / Israeli World Trials Netanya, ISR

7 Leonardo Deplano ITA 21.62 13/04/25 Italian Swimming Championship Riccione, ITA

8 Jamie Jack AUS 21.66 17/12/24 Queensland Championships Brisbane, AUS

9 Diogo Ribeiro POR 21.67 27/06/25 U23 European Championship Samorin, SVK

9 Ben Proud GBR 21.67 19/04/25 AGB Swimming Championships London, GBR

100 stile libero uomini

1 David Popovici ROU 46.71 28/06/25 U23 European Swimming Championship Samorin, SVK

2 Jack Alexy USA 46.99 03/06/25 Toyota National Championships Indianapolis, USA

3 Guilherme Caribe Santos BRA 47.10 23/04/25 Brazilian Swimming Championship Rio de Janeiro, BRA

4 Kyle Chalmers AUS 47.27 04/04/25 Bergen Swim Festival Bergen, NOR

5 Egor Kornev RUS 47.42 17/04/25 Russian National Championship Kazan, RUS

6 Patrick Sammon USA 47.47 03/06/25 Toyota National Championships Indianapolis, USA

7 Chris Guiliano USA 47.49 03/06/25 Toyota National Championships Indianapolis, USA

8 Maxime Grousset FRA 47.50 16/06/25 Championnats de France Elite – 50 m Montpellier, FRA

9 Destin Lasco USA 47.58 03/06/25 Toyota National Championships Indianapolis, USA

10 Flynn Southam AUS 47.69 12/06/25 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

200 stile libero uomini

1 David POPOVICI ROU 1:43.64 06/26 European U23 Swimming Championship Samorin, SVK

2 Luke HOBSON USA 1:43.73 06/04 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

3 Lukas Märtens GER 1:44.25 05/03 2025 German Swimming Championship Berlin, GER

4 Gabriel JETT USA 1:44.70 06/04 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

5 Edward Sommerville AUS 1:44.93 06/10 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Parks, AUS

6 Hwang Sunwoo KOR 1:45.03 10/15 105th Korean National Sports Festival Changwon, KOR

7 James GUY GBR 1:45.08 04/20 AGB Swimming Championships 2025 London, GBR

7 Duncan SCOTT GBR 1:45.08 04/20 AGB Swimming Championships 2025 London, GBR

9 Rex MAURER USA 1:45.13 06/04 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

10 Henry McFadden USA 1:45.22 06/04 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

400 stile libero uomini

1 Lukas MÄRTENS GER WR 3:39.96 04/12 2025 Malmsten Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

2 Samuel SHORT AUS 3.41.09 06/08 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

3 Rex MAUER USA 3:43.33 06/06 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Oliver KLEMET GER 3:43.40 04/12 2025 Malmsten Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

5 Elijah Winnington AUS 3:43.99 06/08 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

6 Marco De Tullio ITA 3:44.89 06/26 2025 Trofeo Settecolli, Roma

6 Florian WELLBROCK GER 3:45.29 04/12 2025 Malmsten Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

7 Kristóf RASOVSZKY HUN 3:45.32 04/10 2025 Hungarian Swimming Championship Kaposvar, HUN

8 Pan Zhanle CHN 3:45.34 05/17 2025 Chinese National Swimming Championship Shenzhen, CHN

9 Guilherme COSTA BRA 3:45.35 04/21 2025 Brazilian Swimming Championships Rio de Janeiro, BRA

800 stile libero uomini

1 Sven Schwarz GER ER 7:38.12 05/02 2025 German Swimming Championship Berlin, GER

2 Lukas MÄRTENS GER 7:39.10 04/15 2025 Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

3 Samuel Short AUS 7:40.95 06/11 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

4 Florian WELLBROCK GER 7:41.10 04/15 2025 Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

5 Daniel Wiffen IRL 7:41.52 04/13 2025 Irish Open Dublin, IRL

6 Bobby FINKE USA 7:43.13 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

7 Oliver KLEMET GER 7:44.61 05/02 2025 German Swimming Championship Berlin, GER

8 Kuzey Tuncelli TUR 7:46.01 07/05 2025 European Junior Swimming Championship Samorin, SVK

9 Benjamin Goedemans AUS 7:46.16 06/11 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

10 Ahmed JAOUADI TUN 7:46.37 05/21 2025 Mare Nostrum Swim Tour Barcelona, ESP

1500 stile libero uomini

1 Florian Wellbrock GER 14:36.25 05/04 2025 German Swimming Championship Berlin, GER

2 Sven SCHWARZ GER 14:36.82 05/04 2025 German Swimming Championship Berlin, GER

3 Oliver Klemet GER 14:39.03 05/04 2025 German Swimming Championship Berlin, GER

4 Daniel Wiffen IRL 14.42.71 04/16 2025 Irish Open Dublin, IRL

5 Kuzey Tunçelli TUR 14:45.05 07/03 2025 European Junior Swimming Championship Samorin, SVK

6 Bobby FINKE USA 14:48.65 06/04 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

7 Dávid BETLEHEM HUN 14:48.73 04/09 2025 Hungarian National Championship Kaposvar, HUN

8 Kazuki Imafuku JPN 14:50.18 03/23 2025 Japan Swim Tokyo, JPN

9 Samuel SHORT AUS 14:52.43 06/13 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

10 Kristóf RASOVSZKY HUN 14:52.82 04/09 2025 Hungarian National Championship Kaposvar, HUN

50 dorso uomini

1 Kliment KOLESNIKOV RUS 23.90 04/16 2025 Russian National Championship Kazan, RUS

2 Pavel Samusenko RUS 24.01 04/16 2025 Russian National Championship Kazan, RUS

3 Shaine Casas USA 24.23 03/06 2025 TYR Pro Swim Series Westmont, USA

4 Quintin McCarty USA 24.34 06/06 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

5 Xu Jiayu CHN 24.38 05/23 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

6 Myron LIFINTSEV RUS 24.40 04/15 2025 Russian National Championship Kazan, RUS

7 Oliver Morgan GBR 24.43 04/18 AGB Swimming Championships 2025 London, GBR

8 Ksawery Masiuk POL 24.46 04/30 2025 Polish Championship Lublin, POL

9 Yoon Ji-hwan KOR 24.48 03/27 KB Financial Korea Swimming Championship Gimcheon, KOR

10 Pieter COETZE RSA 24.49 07/21 2025 World University Games Berlin, GER

100 dorso uomini

1 Pieter Coetze RSA 51.99 07/19 2025 World University Games Berlin, GER

2 Kliment Kolesnikov RUS 52.04 04/14 2025 Russian Swimming Championship Kazan, RUS

3 Oliver Morgan GBR 52.12 04/17 AGB Swimming Championships 2025 London, GBR

4 Miron Lifintsev RUS 52.15 04/14 2025 Russian Swimming Championship Kazan, RUS

5 Hubert KOS HUN 52.24 04/10 2025 Hungarian Swimming Championship Kaposvar, HUN

6 Pavel SAMUSENKO RUS 52.40 04/14 2025 Russian Swimming Championship Kazan, RUS

7 Xu Jiayu CHN 52.49 05/19 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

8 Apostolos CHRISTOU GRE 52.51 05/04 2025 Acropolis Swim Open Athens, GRE

9 William MODGLIN USA 52.54 07/19 2025 World University Games Berlin, GER

10 Ksawery Masiuk POL 52.55 04/29 2025 Polish Championship Lublin, POL

200 dorso uomini

1 Jack AIKINS USA 1:54.25 06/04 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

2 Apostolos SISKOS GRE 1:54.66 05/18 2025 Greek National Championship Thessaloniki, GRE

3 Keaton Jones USA 1:54.85 06/04 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Daniel DIEHL USA 1:55.08 06/04 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

5 Hubert KOS HUN 1:55.50 05/16 Longhorn Aquatics Elite Invite Austin, USA

6 Oliver Morgan GBR 1:55.55 04/20 AGB Swimming Championships 2025 London, GBR

7 Roman MITYUKOV SUI 1:55.64 04/05 2025 Swiss Swimming Championship Sursee, SUI

8 Thomas CECCON ITA 1:55.71 04/21 2025 Australian Open Championships Brisbane, AUS

9 HIDEKAZU TAKEHARA JPN 1:55.79 06/07 17th Tokyo Swimming Championship Tokyo JPN

10 David KING USA 1:55.84 06/04 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

50 rana uomini

1 Ludovico VIBERTI ITA 26.27 06/27 2025 Settecolli Trophy Rome, ITA

2 Ilya SHYMANOVICH BLR 26.37 04/20 Dubai International Aquatics Championship Dubai, UAE

3 Ivan Kozhakin RUS 26.49 04/17 2025 Russian National Championship Kazan, RUS

4 Qin Haiyang CHN 26.54 05/19 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

5 Simone CERASUOLO ITA 26.59 04/17 2025 Italian National Championship Riccione, ITA

6 Samuel Williamson AUS 26.66 02/14 2025 Mattioli Victorian Open LC Championships Melbourne, AUS

7 Luka Mladenovic AUT 26.72 06/26 European U23 Championships Samorin, SVK

8 Nicolo MARTINENGHI ITA 26.78 04/17 2025 Italian National Championship Riccione, ITA

8 Koen de Groot NED 26.78 06/12 2025 Dutch Long Course Championships Amersfoort, NED

10 Sun Jiajun CHN 26.85 03/19 2025 Chinese Spring National Championship Qingdao, CHN

100 rana uomini

1 Qin Haiyang CHN 58.61 05/18 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

2 Shin Ohashi JPN 58.94 07/23 79th Kinki High School Swimming Championships Kinki, JPN

3 Campbell McKEAN USA 58.96 06/06 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Sun Jiajun CHN 58.98 03/20 2025 Chinese National Spring Swimming Championships Qingdao, CHN

5 Ludovico VIBERTI ITA 59.04 04/14 2025 Italian National Championship Riccione, ITA

6 Dong Zhihao CHN 59.06 05/18 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

7 Ivan Kozhakin RUS 59.14 06/26 2025 Settecolli Trophy Rome, ITA

8 Nicolo MARTINENGHI ITA 59.16 04/14 2025 Italian National Championship Riccione, ITA

9 Josh MATHENY USA 59.18 06/06 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

10 Lucas Matzerath GER 59.19 05/02 2025 German Swimming Championship Berlin, GER

200 rana uomini

1 SHIN OHASHI JPN 2:06.91 WJR 07/21 79th Kinki High School Swimming Championships Kinki High School, JPN

2 YAMATO FUKASAWA JPN 2:07.24 02/15 2025 Konami Open Tokyo, JPN

3 Qin Haiyang CHN 2:07.44 03/22 2025 Chinese Spring National Championship Qingdao, CHN

4 IPPEI WATANABE JPN 2:07.53 02/15 2025 Konami Open Tokyo, JPN

5 Yu Hanaguruma JPN 2:07.93 03/22 2025 Japan Swim Tokyo, JPN

6 Caspar Corbeau NED 2:08.21 05/26 AP Race London International 2025 London, GBR

7 Leon MARCHAND FRA 2:08.25 05/17 Longhorn Aquatics Elite Invite Austin, USA

8 Filip NOWACKI GBR 2:08.32 07/04 2025 European Junior Swimming Championship Samorin, SVK

9 Kirill PRIGODA RUS 2:08.38 05/21 2025 Mare Nostrum Swim Tour Barcelona, ESP

10 Josh MATHENY USA 2:08.87 06/04 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

50 farfalla uomini

1 Ilya KHARUN CAN 22.68 06/12 2025 Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

2 Maxime GROUSSET FRA 22.70 06/14 Championnats de France Elite – 50 m Montpellier, FRA

3 Nyls Korstanje NED 22.72 05/26 AP Race London International 2025 London, GBR

4 Noe PONTI SUI 22.74 06/28 2025 Settecolli Trophy Rome, ITA

5 Abdelrahman Sameh Elaraby EGY 22.80 05/18 2025 Mare Nostrum Swim Tour Monte Carlo, MON

6 Oleg Kostin RUS 22.85 05/18 2025 Mare Nostrum Swim Tour Monte Carlo, MON

7 Kyle CHALMERS AUS 22.89 06/14 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

8 Luca Nik Armbruster GER 22.92 05/04 2025 German Swimming Championship Berlin, GER

9 Gui CARIBE BRA 22.95 04/26 2025 Brazilian Swimming National Championship Rio de Janeiro

10 Michel ARKHANGELSKY RUS 22.97 06/14 Championnats de France Elite – 50 m Montpellier, FRA

100 farfalla uomini

1 Maxime GROUSSET FRA 50.11 06/19 Championnats de France Elite – 50 m Montpellier, FRA

2 Noe PONTI SUI 50.27 04/05 2025 Swiss Swimming Championship Sursee, SUI

3 Ilya KHARUN CAN 50.37 06/08 2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

4 Josh LIENDO CAN 50.46 06/08 2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

5 Shaine Casas USA 50.51 06/06 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

6 Hubert KÓS HUN 50.55 04/12 2025 Hungarian Swimming Championship Kaposvar, HUN

7 Kristóf MILÁK HUN 50.67 04/12 2025 Hungarian Swimming Championship Kaposvar, HUN

8 Roman SHEVLYAKOV RUS 50.70 06/24 2025 Russian Swimming Cup Kazan, RUS

8 Thomas HEILMAN USA 50.70 06/05 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

10 Andrei MINAKOV RUS 50.82 04/15 2025 Russian National Championship Kazan, RUS

200 farfalla uomini

1 Luca URLANDO USA 1:52.37 04/04 2025 TYR Pro Swim Series Sacramento, USA

2 Ilya Kharun CAN 1:53.41 06/11 2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

3 Carson FOSTER USA 1:53.70 06/03 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Thomas HEILMAN USA 1:54.03 06/03 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

5 Krzysztof Chmielewski POL 1:54.36 04/04 2025 TYR Pro Swim Series Sacramento, USA

6 GENKI TERAKADO JPN 1:54.73 03/21 2025 Japan Swim Tokyo, JPN

7 Federico BURDISSO ITA 1:54.76 06/27 2025 Settecolli Trophy Rome, ITA

8 Gabriel JETT USA 1:54.87 06/03 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

9 Duncan Scott GBR 1:54.89 04/16 AGB Swimming Championships 2025 London, GBR

10 Harrison TURNER AUS 1:54.90 06/11 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

200 misti uomini

1 Shaine CASAS USA 1:55.73 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

2 Carson FOSTER USA 1:55.76 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

3 TOMOYUKI MATSUSHITA JPN 1:56.35 03/22 2025 Japan Swim Tokyo, JPN

4 Hubert KÓS HUN 1:56.40 04/09 2025 Hungarian National Championship Kaposvar, HUN

5 Duncan SCOTT GBR 1:56.44 04/18 AGB Swimming Championships 2025 London, GBR

6 Wang Shun CHN 1:56.58 05/21 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

7 KOSUKE MAKINO JPN 1:56.80 03/22 2025 Japan Swim Tokyo, JPN

8 Leon MARCHAND FRA 1:57.23 06/28 2025 Indy Summer Cup Indianapolis, USA

9 TAKUMI MORI JPN 1:57.24 07/19 2025 World University Games Berlin, GER

10 Trenton JULIAN USA 1:57.59 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

400 misti uomini

1 Leon MARCHAND FRA 4:07.11 05/16 Longhorn Aquatics Elite Invite Austin, USA

2 Bobby FINKE USA 4:07.46 06/05 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

3 Carson Foster USA 4:07.92 06/06 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 TOMOYUKI MATSUSHITA JPN 4:08.61 03/20 2025 Japan Swim Tokyo, JPN

5 Yumeki Kojima JPN WJR 4:09.38 07/20 72nd Tokai High School Athletic Meet Suzuka, JPN

6 ASAKI NISHIKAWA JPN 4:09.63 03/20 2025 Japan Swim Tokyo, JPN

7 Rex MAURER USA 4:09.65 06/05 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

8 KOSUKE MAKINO JPN 4:09.79 03/20 2025 Japan Swim Tokyo, JPN

9 Wang Shun CHN 4:10.64 05/24 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

10 Gasa Nishikawa JPN 4:10.80 06/07 17 TH Tokyo Swimming Championship Tokyo, JPN

50 stile libero donne

1 Gretchen WALSH USA AR 23.91 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

2 Torrri HUSKE USA 23.98 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

3 Kate Douglass USA 24.04 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Meg Harris AUS 24.17 06/14 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

5 Wu Qingfeng CHN 24.18 05/24 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

6 Milou van Wijk NED 24.23 06/27 2025 U23 European Championship Samorin, SVK

7 Cheng Yujie CHN 24.33 05/24 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

8 Simone Manuel USA 24.39 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

9 Maxine PARKER USA 24.41 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

10 Florine GASPARD BEL 24.42 04/14 2025 Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

100 stile libero donne

1 Torri HUSKE USA 52.43 06/03 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

2 Marrit STEENBERGEN NED 52.77 05/26 AP Race London International 2025 London, GBR

3 Gretchen WALSH USA 52.78 06/03 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Simone Manuel USA 52.83 06/03 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

5 Mollie O’CALLAGHAN AUS 52.87 06/13 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

6 Meg HARRIS AUS 53.01 06/13 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

6 Sara CURTIS ITA 53.01 04/15 2025 Italian National Championship Riccione, ITA

8 Kate DOUGLASS USA 53.16 06/03 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

9 Milou van Wijk NED 53.18 03/30 Antwerp Diamond Speedo Race Antwerp, BEL

10 Wu Qingfeng CHN 53.27 05/22 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

200 stile libero donne

1 Mollie O’CALLAGHAN AUS 1:54.43 06/11 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park SA, AUS

2 Lani Pallister AUS 1:54.89 06/11 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park SA, AUS

3 Claire Weinstein USA 1:54.92 06/05 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Liu Yaxin CHN 1:54.96 03/23 2025 Chinese Spring National Championship Qingdao, CHN

5 Erin GEMMELL USA 1:55.23 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

6 Katie LEDECKY USA 1:55.26 06/04 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

7 Jamie PERKINS AUS 1:55.44 06/11 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park SA, AUS

8 Li Bingjie CHN 1:55.52 05/20 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

9 Anna PEPLOWSKI USA 1:55.70 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

10 Torri HUSKE USA 1:55.71 06/04 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

400 stile libero donne

1 Summer McIntosh CAN WR 3:54.18 06/07 2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

2 Katie LEDECKY USA 3:56.81 05/01 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

3 Lani PALLISTER AUS 3:59.72 06/09 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

4 Li BINGJIE CHN 3:59.99 05/17 2025 Chinese National Swimming Championship Shenzhen, CHN

5 Claire Weinstein USA 4:00.05 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

6 Yang Peiqi CHN 4:02.53 05/17 2025 Chinese National Swimming Championship Shenzhen, CHN

7 Liu Yaxin CHN 4:02.57 05/17 2025 Chinese National Swimming Championship Shenzhen, CHN

8 Erika Fairweather NZL 4:03.06 05/23 2025 New Zealand National Championship Aukland, NZL

9 Isabel GOSE GER 4:03.65 05/01 2025 German Swimming Championship Berlin, GER

10 Jamie Perkins AUS 4:04.03 06/09 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

800 stile libero donne

1 Katie LEDECKY USA WR 8:04.12 05/03 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

2 Summer MCINTOSH CAN 8:05.07 06/08 2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

3 Lani PALLISTER AUS 8:10.84 06/12 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

4 Yang Peiqi CHN 8:19.45 03/19 2025 Chinese National Spring Championship Qingdao, CHN

5 Claire WEINSTEIN USA 8:19.67 06/03 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

6 Jillian COX USA 8:19.88 06/03 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

7 Isabel Gose GER 8:20.42 05/04 2025 German Swimming Championship Berlin, GER

8 Li Bingjie CHN 8:20.68 05/23 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

9 Erika FAIRWEATHER NZL 8:21.67 05/20 2025 New Zealand Swimming Championships Auckland, NZL

10 Simona QUADARELLA ITA 8:21.99 06/27 2025 Settecolli Trophy Rome, ITA

1500 stile libero donne

1 Katie LEDECKY USA 15:24.51 04/30 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

2 Lani PALLISTER AUS 15:39.14 06/14 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

3 Li Bingjie CHN 15:43.94 05/19 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

4 Isabelle GOSE GER 15:52.34 05/02 2025 German Swimming Championship Berlin, GER

5 Simona QUADARELLA ITA 15:54.23 06/26 2025 Settecolli Trophy Rome, ITA

6 Anastasiia KIRPICHNIKOVA FRA 15:55.27 06/15 Championnats de France Elite – 50 m Montpellier, FRA

7 Moesha Johnson AUS 15:58.53 04/12 2025 Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

8 Claire WEINSTEIN USA 16:01.96 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

9 Jillian COX USA 16:04.13 04/30 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

10 Ksenia MISHARINA RUS 16:04.21 04/17 2025 Russian National Championship Kazan, RUS

50 dorso donne

1 Katharine Berkoff USA AR 26.97 06/05 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

2 Kaylee MCKEOWN AUS 27.06 03/23 2025 NSW State Open Championships Sydney, AUS

3 Wan Letian CHN 27.09 03/23 2025 Chinese Spring National Championship Qingdao, CHN

4 Kylie Masse CAN 27.13 05/01 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

5 Lauren Cox GBR 27.15 05/24 AP Race London International 2025 London, GBR

6 Regan Smith USA 27.20 06/06 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

7 Claire CURZAN USA 27.26 06/05 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

8 Leah SHACKLEY USA 27.31 07/22 2025 World University Games Berlin, GER

9 Analia PIGREE FRA 27.36 06/16 Championnats de France Elite – 50 m Montpellier, FRA

10 Mollie O’CALLAGHAN AUS 27.39 06/09 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

100 dorso donne

1 Regan Smith USA 57.46 05/03 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

2 Kaylee MCKEOWN AUS 57.65 04/22 2025 Australian Open Championships Brisbane, AUS

3 Katharine Berkoff USA 58.13 06/06 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Kylie Masse CAN 58.18 06/07 2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

5 Leah SHACKLEY USA 58.53 05/18 Martha McKee Charlotte Open Charlotte, USA

6 Claire CURZAN USA 58.60 06/06 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

7 Kennedy NOBLE USA 58.78 07/20 2025 World University Games Berlin, GER

8 Phoebe BACON USA 58.80 06/06 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

9 Carmen WEILER SASTRE ESP 58.83 06/11 CXII Cto. de España Absoluto de verano Palma de Mallorca, ESP

10 Mollie O’CALLAGHAN AUS 58.85 06/10 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

200 dorso donne

1 Kaylee MCKEOWN AUS 2:04.47 06/12 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

2 Claire CURZAN USA 2:05.09 06/05 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

3 Regan Smith USA 2:05.84 06/05 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Leah SHACKLEY USA 2:05.99 07/18 2025 World University Games Berlin, GER

5 Peng Xuwei CHN 2:06.54 03/20 2025 Chinese National Spring Swimming Championships Qingdao, CHN

6 Liu Yaxin CHN 2:06.71 03/20 2025 Chinese National Spring Swimming Championships Qingdao, CHN

7 Phoebe BACON USA 2:06.79 06/04 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

8 Summer MCINTOSH CAN 2:06.82 05/02 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

9 Audrey Derivaux USA 2:06.88 03/27 2025 Central Zone East Spring Speedo Sectional Indianapolis, USA

10 Kennedy Noble USA 2:06.97 07/17 2025 World University Games Berlin, GER

50 rana donne

1 Eneli JEFIMOVA EST 29.83 04/21 2025 Helsinki Swim Meet Helsinki, FIN

2 Benedetta PILATO ITA 29.87 05/17 2025 Mare Nostrum Swim Tour MONTE CARLO, MCO

3 Lilly King USA 29.88 06/05 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Tang Qianting CHN 30.01 05/23 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

5 McKenzie SIROKI USA 30.05 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

6 RUTA MEILUTYTE LTU 30.18 04/13 2025 Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

7 Anna Elendt GER 30.28 05/18 2025 Mare Nostrum Swim Tour MONTE CARLO, MCO

8 SATOMI SUZUKI JPN 30.36 03/23 2025 Japan Swim Tokyo, JPN

9 Anita Bottazzo ITA 30.39 04/17 2025 Italian National Championship Riccione, ITA

10 Veera KIVIRINTA FIN 30.41 06/27 2025 Settecolli Trophy Rome, ITA

100 rana donne

1 Angharad Evans GBR 1:05.37 04/20 AGB Swimming Championships 2025 London, GBR

2 Tang Qianting CHN 1:05.57 05/19 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

3 Anna ELENDT GER 1:05.72 05/02 2025 German Swimming Championship Berlin, GER

4 Kate Douglass USA 1:05.79 06/06 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

5 Eneli JEFIMOVA EST 1:05.81 05/25 AP Race London International 2025 London, GBR

6 Anita Bottazzo ITA 1:05.82 04/13 2025 Italian National Championship Riccione, ITA

7 Satomi Suzuki JPN 1:06.00 06/07 17TH Tokyo swimming Championship Tokyo, JPN

8 Lisa ANGIOLINI ITA 1:06:01 04/13 2025 Italian Swimming Championship Riccione, ITA

9 Lilly King USA 1:06.02 06/06 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

10 Yevgenia CHIKUNOVA RUS 1:06.13 04/16 2025 Russian National Championship Kazan, RUS

200 rana donne

1 Evgenia CHIKUNOVA RUS 2:20.36 04/18 2025 Russian National Championship Kazan, RUS

2 Kate Douglass USA 2:20.78 05/03 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

3 Angharad Evans GBR 2:21.86 04/17 AGB Swimming Championships 2025 London, GBR

4 Alex WALSH USA 2:22.45 06/05 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

5 Alina Zmushka NAA 2:23.30 05/22 2025 Mare Nostrum Swim Tour Barcelona, ESP

6 Mary-Sophie HARVEY CAN 2:23.40 06/07 2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

7 Anna Elendt GER 2:23.54 05/04 2025 German Swimming Championship Berlin, GER

8 Rebecca MEDER RSA 2:23.61 04/11 SA National Championship Gqeberha, RSA

9 Francesca FANGIO ITA 2:23.67 04/14 2025 Italian National Championship Riccione, ITA

9 Clara RYBAK-ANDERSEN DEN 2:23.67 04/08 2025 Danish Open Copenhagen, DEN

50 farfalla donne

1 Gretchen WALSH USA AR 24.66 06/05 025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

2 Alexandria PERKINS AUS 25.36 06/10 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

3 Kate Douglass USA 25.39 06/05 025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

4 Rikako IKEE JPN 25.41 03/22 2025 Japan Swim Tokyo, JPN

5 Hazel Ouwehand NZL 25.43 05/23 2025 New Zealand National Championship Aukland, NZL

6 Angelina Köhler GER 25.55 06/26 2025 Settecolli Trophy Rome, ITA

7 Roos VANOTTERDIJK BEL 25.63 06/28 2025 U23 European Championship Samorin, SVK

7 Anna NTOUNTOUNAKI GRE 25.63 04/27 Faros-Elena Sairi Swim Meet Alexandroupolis, GRE

7 Regan SMITH USA 25.63 05/02 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

10 Lily Price AUS 25.64 06/10 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

100 farfalla donne

1 Gretchen WALSH USA WR 54.60 05/03 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

2 Alexandra PERKINS AUS 56.42 06/09 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park SA, AUS

2 Angelina Köhler GER 56.42 04/27 2025 Berlin Swim Open Berlin, GER

4 Regan Smith USA 56.52 06/26 2025 Indy Summer Cup Indianapolis, USA

5 Torri HUSKE USA 56.59 05/03 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

6 MIZUKI HIRAI JPN 56.60 07/05 2025 Aichi Prefectural Swimming Championships Aichi Prefecture, JPN

7 Roos Vanotterdijk BEL 57.05 04/13 2025 Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

8 Tessa GIELE NED 57.17 04/05 2025 Bergen Swim Festival Bergen, NOR

9 ANNA NTOUNTOUNAKI GRE 57.27 05/18 2025 Greek National Championship Thessaloniki, GRE

10 Yu Yiting CHN 57.30 05/18 2025 Chinese National Swimming Championships Shenzhen, CHN

200 farfalla donne

1 Summer McIntosh CAN 2:02.26 06/11 2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

2 Tess HOWLEY USA 2:05.20 07/22 2025 World University Games Berlin, GER

3 Regan Smith USA 2:05.38 05/01 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

4 Caroline BRICKER USA 2:05.80 06/03 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

5 Alex Shackell USA 2:06.13 05/01 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

6 Audrey Derivaux USA 2:06.46 05/01 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

7 Yu ZIDI CHN 2:06.83 05/21 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

8 Brittany Castelluzzo AUS 2:06.86 04/22 2025 Australian Open Championships Brisbane, AUS

9 Keanna Macinnes GBR 2:06.93 05/24 AP Race London International 2025 London, GBR

10 Abbey Connor AUS 2:07.14 06/12 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

200 misti donne

1 Summer McIntosh CAN WR 2:05.70 06/09 2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

2 Alex WALSH USA 2:08.45 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

3 Yu Yiting CHN 2:08.67 05/18 2025 Chinese National Swimming Championship Shenzhen, CHN

4 Kaylee MCKEOWN AUS 2:08.58 04/21 2025 Australian Open Championships Brisbane, AUS

5 Mary-Sophie Harvey CAN 2:08.78 06/09 2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

6 Abbie WOOD GBR 2:08.85 04/19 AGB Swimming Championships 2025 London, GBR

7 Ella RAMSEY AUS 2:09.21 06/09 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

8 Phoebe BACON USA 2:09.22 06/07 2025 Toyota National Championships Indianapolis, USA

9 Leah HAYES USA 2:09.48 07/22 2025 World University Games Berlin, GER

10 MIO NARITA JPN 2:09.68 03/20 2025 Japan Swim Tokyo, JPN

400 misti donne

1 Summer McIntosh CAN WR 4:23.65 06/11 2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

2 Emma WEYANT USA 4:33.95 05/02 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

3 Ellen Walshe IRL 4:35.32 05/02 2025 TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, USA

4 Mio NARITA JPN 4:35.39 03/23 2025 Japan Swim Tokyo, JPN

5 Yu Zidi CHN 4:35.53 05/24 2025 Chinese National Championship Shenzhen, CHN

6 Mary-sophie HARVEY CAN 4:35.56 06/12 2025 Bell Canadian Swimming Trials Victoria, CAN

7 Leah HAYES USA 4:36.04 07/18 2025 World University Games Berlin, GER

8 Ella Ramsay AUS 4:36.12 06/14 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

9 Jenna Forrester AUS 4:36.19 06/14 2025 Australian Swimming Trials Oaklands Park, AUS

10 Yu Yiting CHN 4:36.63 03/20 2025 Chinese National Spring Swimming Championships Qingdao, CHN