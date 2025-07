Nuoto, i convocati dell’Italia per le Universiadi 2025. C’è qualche nome di spicco

Un’estate ricca di eventi nelle specialità natatorie. Al di là dei Mondiali di Singapore che terranno banco, nel caso del nuoto in corsie, dal 27 luglio al 3 agosto, un’altra competizione sarà da seguire con la selezione tricolore coinvolta. Si tratta dell’edizione 2025 delle Universiadi, che quest’anno si terranno a Berlino (Germania), prevista dal 16 al 23 di questo mese.

Saranno 35 gli atleti convocati per rappresentare il Bel Paese, con le ambizioni di chi vorrà lasciare il segno e magari rilanciarsi in vista di quel che sarà nelle competizioni di più alto livello. Contingente italiano numeroso in cui gli atleti da osservare ce ne saranno.

Tra le donne, Viola Scotto Di Carlo, Anna Pirovano, Paola Borrelli, Giulia D’Innocenzio e Federica Toma sono tra le nuotatrici che in vasca potrebbero far vedere cose interessanti. Lo stesso discorso vale, tra gli uomini, per Davide Marchello, Simone Stefanì, Giovanni Caserta e Michele Busa, motivati a dare il meglio e a ottenere dei tempi di rilievo.

Non resta che prendere nota di quanto accadrà in piscina in un’avventura nella quale Marco Pedoja sarà il responsabile tecnico, ex coach di Nicolò Martinenghi, con capodelegazione Davide Pontarin, tecnici Riccardo Bianchessi, Sandro Signori, Marco Fognini e Fabrizio Fusco, medico Tiziana Balducci e fisioterapista Giuseppe Mondì.

CONVOCATI ITALIA UNIVERSIADI 2025

DONNE – Agata Maria Ambler (Team Veneto), Paola Borrelli (Fiamme Gialle / In Sport Rane Rosse), Giulia Caprai (Esseci Nuoto), Noemi Cesarano (Marina Militare / Time Limit), Antonella Crispino (Esercito / Asso Nuoto), Giulia D’Innocenzio (Carabinieri / Aniene), Chiara Della Corte (Campania Nuoto), Claudio Di Passio e Francesca Romana Furfaro (Aniene), Noemi Lamberti (GAM Team Brescia), Francesca Pasquino (In Sport Rane Rosse), Rita Pignatiello (Aniene), Anna Pirovano (Fiamme Azzurre / In Sport Rane Rosse), Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto), Federica Toma (Carabinieri / In Sport Rane Rosse) e Francesca Zucca (Esperia Cagliari);

UOMINI – Lorenzo Actis Dato (Sisport), Michele Busa (Fiamme Oro / Imolanuoto), Andrea Battista Candela (Carabinieri / Can Tevere Remo), Giovanni Caserta (Esercito / In Sport Rane Rosse), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle / Team Veneto), Claudio Antonino Faraci (Aniene), Gianmarco Foglia (Team Veneto), Alessandro Fusco (Fiamme Gialle / Aniene), Lorenzo Gargani (CUS Udine), Ivan Giovannoni (Esercito / Aurelia Nuoto), Tommaso Griffante (Leosport), Giovanni Guatti (RN Florentia), Flavio Mangiamele (CN Torino), Davide Marchello (Esercito / Aurelia Nuoto), Federico Rizzardi (CN Torino), Gian Marco Sansone (Fiamme Oro / Esseci Nuoto), Luca Serio (Fiamme Gialle / Can Tevere Remo), Simone Spediacci (In Sport Rane Rosse), Simone Stefanì (Fiamme Oro / Time Limit) e Pietro Ruggiero Ubertalli (CN Torino).