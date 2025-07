Nuoto, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Singapore: 34 azzurri per la rassegna iridata

Il direttore tecnico Cesare Butini ha sciolto le riserve ed ha diramato l’elenco dei 34 convocati per i Mondiali senior 2025 di nuoto, in calendario a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto: l’Italia sarà in gara con 18 uomini e 16 donne, con la compagine azzurra al via in tutte le staffette del programma.

Nell’elenco spiccano i nomi di Gregorio Paltrinieri, che sarà al via anche nelle gare in acque libere, previste dal 16 al 20 luglio, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, Benedetta Pilato e Silvia Di Pietro, mentre la linea verde sarà assicurata dai giovani Carlos D’Ambrosio, Sara Curtis e Bianca Nannucci, con quest’ultima che ha compiuto 17 anni lo scorso 24 marzo ed è la più giovane del gruppo.

Le parole del DT dell’Italia, Cesare Butini, al sito federale: “La direzione tecnica della squadra nazionale ha mantenuto l’impegno, più volte ribadito, di favorire il ricambio generazionale attraverso la partecipazione ad un evento mondiale. Riteniamo che sia indispensabile per i più giovani acquisire esperienza internazionale di alto livello ed aiutarli ad inserirsi in un gruppo eterogeneo formato da campioni e da valori medi importanti. Sono sicuro che gli atleti più esperti ne favoriranno l’integrazione. Anche per questo motivo abbiamo iscritto tutte le staffette. Il Mondiale sarà difficile, perché apre un nuovo quadriennio, quindi i paragoni col passato sarebbero fuorvianti. Insieme ai tecnici delle società, seguendo l’indirizzo federale, cerchiamo di lavorare per formare atleti forti che assicurino ciclicità di risultati. L’auspicio è che i giovani si migliorino ed i più esperti mantengano i loro elevati standard di rendimento, fungendo da esempio ed alimentando l’emulazione. Siamo fiduciosi, ma anche consapevoli che solo con il massimo impegno, personale e di gruppo, si potranno ottenere buoni risultati“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Lisa Angiolini (Carabinieri / Virtus Buonconvento)

Christian Bacico (Esercito / Como Nuoto)

Matilde Biagiotti (Fiamme Oro / RN Florentia)

Anita Bottazzo (Fiamme Gialle / Imolanuoto)

Federico Burdisso (Esercito)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport)

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / Azzurra 91)

Sara Curtis (Esercito / CS Roero)

Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle / IC Bentegodi)

Luca De Tullio (Fiamme Oro / CC Aniene)

Marco De Tullio (CC Aniene)

Leonardo Deplano (Carabinieri / CC Aniene)

Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene)

Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene)

Francesca Fangio (Esercito / In Sport Rane Rosse)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics)

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto)

Anita Gastaldi (Carabinieri / V02 Nuoto Torino)

Christian Mantegazza (Fiamme Gialle / Trezzo Nuoto)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene)

Anna Chiara Mascolo (Esercito / H. Sport Firenze)

Massimiliano Matteazzi (In Sport Rane Rosse)

Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia)

Emma Virginia Menicucci (Esercito / CC Aniene)

Sofia Morini (Esercito / Azzurra 91)

Bianca Nannucci (RN Florentia)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto)

Benedetta Pilato (CC Aniene)

Simona Quadarella (CC Aniene)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova My Sport)

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle / In Sport Rane Rosse)

Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro / CN Torino)

Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia)