Nuoto, emozioni azzurre nella prima giornata dei Mondiali: argento 4×100 sl, Martinenghi squalificato e poi riammesso, Ceccon e Viberti fanno sognare

Prima giornata di semifinali e finali alla World Aquatics Championships Arena di Singapore in questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Sessione serale nel day-1 in cui la staffetta 4×100 stile libero maschile ha strabiliato ancora una volta, ottenendo la quarta medaglia consecutiva a livello iridata, la settima in ambito internazionale, considerando i podi in successione dalle Olimpiadi di Tokyo in poi.

Uno straordinario Carlos D’Ambrosio (47.78, personale) ha aperto in maniera eccellente e poi è spettato agli altri frazionisti concludere in maniera eccelsa: Thomas Ceccon (47.10), Lorenzo Zazzeri (47.36) e Manuel Frigo (47.34). Record italiano per i nostri portacolori di 3:09.58 e argento mondiale alle spalle dell’Australia (3:08.97, record dei campionati e oceanico), e davanti agli USA (3:09.64).

Nelle medesima specialità al femminile le azzurre sono giunte settime, facendo sognare fino a 3/4 della prova, visto il terzo posto virtuale. Altre squadre, però, hanno inserito atlete molto forti in ultima frazione e le nostre portacolori si sono dovute accontentare del piazzamento, con il nuovo record italiano di 3:35.18. Una gara in cui ancora l’Australia l’ha fatta da padrona in 3:30.60 davanti agli USA (3:31.04) e alla Cina (3:33.89).

Nell’atto conclusivo dei 400 stile libero maschili, Marco De Tullio ha dimostrato di essere tornato, giungendo sesto nella finale dei 400 stile libero, nuotando più o meno lo stesso tempo del Trofeo Settecolli (3:44.92, a 0.03 dal tempo di Roma) e provando a passare un po’ più forte ai 200 metri (1:50.70). Le energie sono venute meno nelle ultime due vasche, ma è un piazzamento più che soddisfacente. Si è confermato il campione olimpico della distanza, Lukas Maertens, che in 3:42.45 ha riportato un oro mondiale su questa distanza in Germania a distanza di 16 anni, ricordando il 2009 con Paul Biedermann. Il teutonico in 3:42.35 ha preceduto l’australiano Sam Short (3:42.37) e il coreano Kim Woomin (3:42.60).

Brividi nelle semifinali dei 100 rana maschili. Prestazioni eccellenti di Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti in 58.62 e 58.89 (nuovo personale di Viberti), secondo e terzo nell’overall guidato dal cinese Qin Haiyang (58.24), ma squalifica per gambata irregolare a Tete. Minuti di grande agitazione, il ricorso della FIN e la riammissione del campione olimpico della distanza, per un giudice che ha ammesso la svista. Alla fine della fiera, due azzurri nell’atto conclusivo con la voglia di prendersi le medaglie.

Nelle semifinali dei 100 farfalla donne l’americana Gretchen Walsh non ha dato quella sensazione di palese superiorità che ci si sarebbe aspettati da lei. La statunitense ha comunque ottenuto il miglior tempo delle heat di 56.07 in condivisione con la belga Roos Vanotterdijk. Vedremo domani, nella sfida decisiva, cosa succederà, considerando anche l’australiana Alexandra Perkins (56.19), la russa Daria Klepikova (56.42) e la tedesca Angelina Kohler (56.75) della partita. Niente da fare per Costanza Cocconcelli (15ma in 57.94).

Nelle semifinali dei 50 farfalla maschili Thomas Ceccon si è potuto permettere ancora una volta una gestione nel proprio sforzo. Nonostante l’evidente rallentamento, la prestazione dell’azzurro è stata ottima e quantificabile nel sesto crono di ingresso nell’atto conclusivo di domani (22.84). Ceccon ha poi dichiarato di avere un margine di 2/3 decimi. Lo si appurerà, ma di sicuro bisognerà fare i conti col francese Maxime Grousset (22.61), lo svizzero Noè Ponti (22.72) e il britannico Benjamin Proud (22.74).

Nella finale dei 400 stile libero la canadese Summer McIntosh, detentrice del primato del mondo della distanza in 3:54.18, ha voluto confermare la propria superiorità stagionale, andandosi a prendere il titolo mondiale nelle otto vasche in 3:56.26. Sconfitta su tutti i fronti l’americana Katie Ledecky, in terza posizione col tempo di 3:58.49, preceduta anche dalla cinese Li Bingjie (3:58.21, nuovo record asiatico). McIntosh che poi si ripresentata nelle semifinali dei 200 misti, staccando il biglietto per la finale col secondo tempo di 2:09.46, in totale controllo, preceduta di un centesimo nel computo complessivo dall’australiana Tara Kinder (2:09.45).