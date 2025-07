Nuoto, due argenti per l’Italia nel quinto giorno degli Europei giovanili a Samorin

Calato il sipario sulla quinta giornata degli Europei giovanili 2025 di nuoto in corsie a Samorin. Nella piscina slovacca la Nazionale italiana ha arricchito il proprio medagliere, conquistando in questo day-5 due argenti di qualità, che vanno a rimpinguare il tesoretto nella campagna continentale, ovvero 3 ori, 7 argenti e bronzi.

Negli 800 stile libero femminili Emma Vittoria Giannelli, dopo essere giunta seconda nei 1500 sl, ha replicato anche nelle 16 vasche. L’azzurrina ha concluso in 8:29.65 alle spalle della russa Sofia Diakova (8:27.78) e davanti alla britannica Amelie Blocksidge (8:33.78). Una prestazione, dunque, consistente per la nostra portacolori.

Il secondo argento l’hanno conquistato i ragazzi della 4×200 stile libero. Andrea Zanin (1:49.41), Gabriele Valente (1:49.87), Francesco Penice (1:49.42) e Alberto Ferrazza (1:47.81) sono saliti sul secondo gradino del podio col tempo complessivo di 7:16.51, preceduti solo dalla Francia (7:15.99). La Turchia si è messa al collo il bronzo in 7:20.67.

Nell’atto conclusivo dei 100 stile libero donne Alessandra Leoni ha concluso al sesto posto in 55.31, nella gara vinta dalla francese Albane Cachot (54.17). Stesso piazzamento per Francesco Volpe negli 800 stile libero uomini in 7:59.80, dove il turco Kuzey Tuncelli (7:46.01) ha dato un saggio della sua classe.