Nuoto di fondo, Marcello Guidi: “Il quarto posto brucia, darò tutto nella staffetta mista”

Marcello Guidi è andato vicino a realizzare il suo sogno, ovvero vincere una medaglia ai Mondiali di nuoto di fondo a Singapore nella 5 km maschile. Nelle acque libere dell’isola di Sentosa, l’atleta sardo ha concluso al quarto posto, autore di una grande rimonta dopo un via non felicissimo.

Risalito nelle primissime posizione, Guidi si è confrontato spalla a spalla con Gregorio Paltrinieri e Marc Antoine Olivier e alla fine si è dovuto accontentare del piazzamento, nella prova in cui il tedesco Florian Wellbrock ha confermato la propria superiorità, dopo l’oro nella 10 km.

“Sono contento della gara perché l’ho gestita bene e ne avevo anche nel finale. È un quarto posto che brucia perché avevo risparmiato le energie e ne avevo per agguantare un podio inaspettato. All’inizio ho sofferto e sono rimasto imbottigliato nel gruppo. Non riesco mai ad avere grandi partenze ma sono riuscito a rimontare“, le sue parole ai microfoni della Rai.

Guidi avrà un’altra possibilità per conquistare il podio iridato, ovvero nella staffetta mista dell’ultimo giorno di gare (20 luglio): “Ora Il mio pensiero sarà per la staffetta tra due giorni dove daremo tutto per acciuffare una medaglia“, ha concluso l’azzurro.