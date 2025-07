Nuoto di fondo, l’Italia si consola con una vittoria ai Mondiali! Trionfo nella classifica per nazioni

Andati in archivio i Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. Nelle acque libere dell’isola di Sentosa, l’Italia non è riuscita a conquistare il metallo più pregiato, facendo però incetta d’argenti. Sono stati ben sei le piazze d’onore colte dalla compagine tricolore.

L’ultimo argento è stato conquistato nella staffetta mista, in cui gli azzurri sono stati preceduti solo dalla Germania. Squadra tedesca leader del medagliere con quattro ori, con Florian Wellbrock mattatore in questo campionato, visto il contributo dato nella 4×1500 e nelle prove individuali a cui ha preso parte. Il teutonico, in poche parole, ha vinto tutto quello che si poteva vincere in quest’edizione.

Per quanto concerne gli azzurri, si è confermata la tradizione nella prova a squadre. Il quartetto tricolore per la sesta volta di fila ha conquistato la top-3 a livello iridato. Una serie, nei fatti, iniziata nel 2017, quando questa particolare specialità fu inserita nel programma. In considerazione dei tre argenti di Gregorio Paltrinieri (5, 10 km e staffetta) e dei quattro argenti di Ginevra Taddeucci (5, 10 km, 3 km Knockout Sprint e staffetta), la selezione nostrana ha vinto il trofeo delle nazioni.

Un premio frutto della grande profondità dimostrata dagli azzurri, citando anche i due quarti posti di Paltrinieri nella 3 km Knockout Sprint e di Marcello Guidi nella 5 km e non dimenticando le top-10 di Andrea Filadelli e di Barbara Pozzobon nella 10 km e di Giulia Gabbrielleschi nella 5 km. In sostanza, l’Italia è salita sul podio in tutte le gare, esclusa la 3 km Knockout maschile.

CLASSIFICA DEL TROFEO PER NAZIONI

1 Italy 148

2 Germany 136

3 Australia 115

4 Hungary 86

5 France 66

6 Neutral Athletes B 44

7 Japan 39

8 Spain 38

9 Monaco 28

10 Brazil 25

11 United States of America19

12 Austria 16

13 People’s Republic of China 8

14 Portugal 6

14 Chinese Taipei 6

16 Switzerland 5

17 Czechia 4

17 Kazakhstan 4

19 Canada 2

19 South Africa 2