Nuoto di fondo, Italia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali 2025. Germania invincibile

Calato il sipario sull’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto di fondo. Nelle acque libere dell’isola di Sentosa (Singapore), è spettato alla staffetta mista chiudere i giochi e, da questo punto di vista, la Germania ha concluso col botto, trascinata da un Florian Wellbrock scatenato, in grado di portarsi a casa ben quattro medaglie d’oro.

L’ultima è arrivata proprio in questa specialità, con il campione teutonico che in ultima frazione ha potuto gestire la situazione, dopo aver ricevuto il cambio da un’ottima Isabel Gose, in grado di resistere al recupero delle frazioni maschili altrui. Pertanto, il quartetto formato dai due atleti citati, da Celine Rieder e da Oliver Klemet si è portato a casa il metallo più pregiato in 1:09:13.30.

Ci hanno provato gli azzurri a contendere l’oro alla forte compagine tedesca. Si è scelto l’assetto classico, ovvero due donne ad aprire e due uomini a chiudere. Barbara Pozzobon e Ginevra Taddeucci hanno dato tutto quello che avevano, con la toscana costretta a nuotare contro uomini di qualità (Klemet e Olivier) e quindi accumulando un ritardo di 1:20 circa. Bravissimo è stato Marcello Guidi a lanciarsi in un recupero straordinario, seminando nel suo incedere un certo Kristóf Rasovszky e dando il cambio a Gregorio Paltrinieri in seconda posizione.

Greg si è subito lanciato all’inseguimento di Wellbrock, recuperando quei 9″ di ritardo e agganciandosi alle caviglie del tedesco. Ha tentato il carpigiano a lanciare uno sprint lungo, ma la gestione dello sforzo del tedesco è stata tale che non vi è stata l’opportunità di prevalere, toccando al termine a 2.10 dalla Germania. A completare il podio è stata l’Ungheria, con David Betlehem eccellente in ultima frazione (+3.40), capace di seminare il francese Logan Fontaine (+11.40) e l’australiano Kyle Lee (+46.00).

Italia, per la sesta volta consecutiva, sul podio iridato nella prova a squadre. Altri dati statici: sono 19 medaglie mondiali per Paltrinieri (6 ori, 8 argenti, 5 bronzi) e 10 dal fondo (2 ori, 7 argenti, 1 bronzo); quattro podi in acque libere per Taddeucci, cosa mai riuscita ad alcun atleta nostrano limitatamente al fondo, salendo sul podio in tutte le specialità.