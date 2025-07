Nuoto di fondo, Fabrizio Antonelli: “Ci aspettiamo gare super competitive, Paltrinieri mi sorprende”

Una falsa partenza per i Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. La 10 km femminile, prevista alle 02.00 italiane di oggi, non è andata in scena per via delle condizioni dell’acqua che non garantivano la sicurezza delle atlete. Tutto rimandato a domani, con la prova delle donne che inizierà alle 04.15 nostrane, preceduta da quella maschile alle 01.30 in Italia.

10 km maschile che vedrà ai nastri di partenza Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli, entrambi allenati da Fabrizio Antonelli. Grande curiosità su quanto saprà fare Greg, ricordando la ripresa degli allenamenti a gennaio, dopo l’infortunio al gomito (frattura nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi). Il carpigiano, con l’oro agli Europei nella 5 km, ha manifesta dei segnali.

“Saranno gare super competitive soprattutto al maschile dove ci saranno tutti. La chiave sarà nella risposta alle temperature dell’acqua. Perché 30 gradi e mezzo è il minimo che ci aspettiamo. Sarà una gara abbastanza tattica, perché il mare comunque si muove, non è un bacino fermo. Bisognerà essere pronti nel momento giusto. Gregorio Paltrinieri mi sorprende per entusiasmo e voglia di migliorarsi anche a 30 anni e dopo una carriera leggendaria. Gli ho detto che è stato bravissimo già solo a rilanciare le sue ambizioni dopo le ulteriori medaglie olimpiche. È stato bravo a trovare per sé una sfida interessante, che lo motivi tutti i giorni. Ha cambiato il modo di allenarsi, orientandosi verso il fondo. Adesso il suo obiettivo è diventare competitivo in ogni condizione: con acqua fredda, calda, mossa, piatta“, ha dichiarato Antonelli (fonte: FIN).

Allargando il discorso: “Andrea Filadelli è un grande lavoratore che speriamo continui a crescere come negli ultimi due anni. Marcello Guidi è sempre è una garanzia, è uno che nuota 15′ in ogni condizione. Per la staffetta penso siamo messi bene. È una bella squadra, sono combattivi e c’è un bel morale. Sono tutti entusiasti, sono molto affiatati. Ieri è stato il primo lavoro tutti insieme perché eravamo in due collegiali di avvicinamento diversi. Ma è stato come se fossero insieme da un mese. Mi piace l’ambiente, mi piace il loro morale, l’entusiasmo“.