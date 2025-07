Nuoto, Cesare Butini: “La condizione generale della squadra è buona”. Nominati i capitani azzurri

Ultimi giorni di attesa per la Nazionale italiana di nuoto in vista dei Campionati Mondiali 2025, che cominceranno a Singapore domenica 27 luglio con le prime batterie e le prime finali. Ambizioni importanti per i colori azzurri, con diverse carte da medaglia tra gare individuali e le staffette nonostante l’assenza dell’infortunato Gregorio Paltrinieri.

“Abbiamo smaltito il viaggio e stiamo assorbendo il fuso orario. La condizione generale della squadra, che da giovedì pomeriggio è finalmente al completo con gli ultimi arrivi, è buona e i presupposti per fare bene ci sono tutti. Il gruppo è determinato ed entrerà nel mood della competizione con l’avvicinarsi delle gare: è positivo che ci sia un approccio graduale, perché avere troppa tensione può portare a controprestazioni“, le sensazioni del direttore tecnico Cesare Butini a ridosso della rassegna iridata.

In assenza di Paltrinieri, sono stati selezionati Lorenzo Zazzeri e Silvia Di Pietro come capitani della squadra azzurra. “È un ruolo che mi fa piacere ricoprire ed è la seconda volta dopo i Mondiali in vasca corta di Budapest. È un riconoscimento alla mia serietà e al percorso all’interno della nazionale. Certo, mi fa pensare anche al tempo che passa, ma io dentro ancora mi sento giovane. Sono molto sensibile alle dinamiche di gruppo: mi piace che ci sia armonia e che tutto funzioni per il verso giusto. È importante essere un esempio per i giovani che mi auguro si integrino nel migliore dei modi“, le parole di Zazzeri.

Nuova sfida anche per una veterana della Nazionale italiana come Di Pietro: “È un compito importante perché rappresento una guida per il gruppo e per i più giovani in particolare, anche per fare da tramite con i tecnici. Non è mai facile passare dalla nazionale giovanile a quella maggiore: non tutti sono emotivamente pronti. È un ruolo che mi fa immensamente piacere e mi riporta al mio debutto in nazionale quand’ero la più piccola: il tempo è veramente volato. Sono convinta che questo gruppo ancora una volta darà soddisfazioni: vedo tutti motivati“.