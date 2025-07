Nuoto, Carlos D’Ambrosio in semifinale col brivido nei 200 sl dei Mondiali. Bene Filippo Megli

Ha un po’ scherzato col fuoco Carlos D’Ambriosio nelle batterie dei 200 stile libero dei Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore. Secondo giornata di gare alla World Aquatics Championships Arena e il 18enne tricolore, reduce dalla straordinario argento della 4×100 sl del day-1, non ha interpretato nel migliore dei modi la propria heat.

Prendendo come riferimento il cinese Pan Zhanle, primatista del mondo dei 100 sl, D’Ambrosio ha fatto fatica a trovare il ritmo, passando in maniera troppo lenta ai 100 metri (52.11). Comprendendo la situazione, nell’ultima vasca c’è stato un minimo risveglio e il tocco alla piastra di 1:46.67 gli è valso il 16° e ultimo crono di qualificazione in semifinale.

Nella sessione serale, consapevole di ciò, il classe 2007 interpreterà in maniera diversa la gara per migliorare sensibilmente il proprio riscontro. Buona la prestazione dell’altro azzurro Filippo Megli. Il toscano ha ottenuto il 13° crono (1:46.39), nuotando in maniera abbastanza sciolta, nella consapevolezza che in semifinale bisognerà fare un tempo decisamente più basso.

A guidare le fila dell’overall i tre grandi favoriti della vigilia, ovvero il rumeno David Popovici (1:45.43), l’americano Luke Hobson (1:45.61) e il britannico Matthew Richards (1:45.66). Da segnalare, in negativo, le eliminazioni del citato Pan (22° in 1:47.46) e dell’australiano Edward Sommerville (17° 1:46.72).