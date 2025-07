Nuoto, la 4×100 sl femminile lotta a lungo per una medaglia e firma il record italiano. Oro all’Australia

Si conclude con la vittoria della Australia la prima gara a squadre del Mondiale di nuoto 2025. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore, la medaglia d’oro nella 4×100 stile libero femminile è stata incerta fino all’ultima vasca, con la squadra australiana che è riuscita a beffare le americane, vincendo con il crono di 3’30″60.

La gara è iniziata con una buona frazione di Sara Curtis che ha portato il nostro paese a ridosso della quinta posizione. L’Australia ha subito preso il largo in testa, con gli Stati Uniti d’America dietro ad inseguire. L’Italia ha poi guadagnato la terza piazza grazie alla seconda frazione di Emma Virginia Menicucci, che ha lanciato splendidamente Chiara Tarantino.

È stata poi la Cina a prendere il sopravvento sulle azzurre negli ultimi 100 metri, con Sofia Morini che non ha tenuto il ritmo per il bronzo. La volata per l’oro è stata conquistata dall’Australia che chiuso con il crono di 3’30″60. Argento per le ragazze americane che si sono arrese solo negli ultimi metri. 3’31″04 il tempo dell’America.

L’Italia chiude al settimo posto una gara condotta in maniera brillante. Le azzurre sono state per metà finale in lotta per il bronzo, prima che la Cina cambiasse ritmo. Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino e Sofia Morini si devono perciò “accontentare” del nuovo record italiano in 3’35″18, al termine di una finalissima di alto livello.