Nuoto artistico, Ruggiero/Pelati non si ripetono nel libero dei Mondiali. Azzurri quarti, oro alla Spagna

Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati non riescono a ripetersi nell’ultima giornata dei Mondiali di nuoto artistico a Singapore. La coppia azzurra, bronzo nel duo tecnico misto, ha concluso al quarto posto nel libero, con molti rimpianti per le decisioni della giuria, che non ha assolutamente pagato l’ottimo esercizio degli azzurri, soprattutto nell’interpretazione artistica.

A trionfare è stata la coppia spagnola composta da Iris Tio Casas e Dennis Gonzalez Boneu, che hanno incantato in acqua, concludendo con il punteggio complessivo di 323.85.63. Eccezionale soprattutto la parte artistica del loro esercizio e sono arrivati numerosi 10 da parte della giuria, con gli spagnoli che hanno ottenuto ben 188.7500 nell’impressione artistica, punteggio neanche avvicinabile da parte delle altre coppie.

Medaglia d’argento per i russi Olesia Platonova/Aleksandr Maltsev con un punteggio di 323.4438, forse un po’ troppo pagati dalla giuria, soprattutto nella parte dell’impressione artistica. In terza posizione si sono piazzati i britannici Isabelle Thorpe/Ranjuo Tomblin con 322.0583, che si sono così messi al collo il bronzo.

C’è stato dunque il sorpasso rispetto al tecnico dei britannici sugli azzurri. Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati sono alla fine quarti con un punteggio di 315.9598, pagando soprattutto nell’impressione artistica, in particolare con l’esercizio dei russi. Quinta posizione per i colombiani Emily Minante/Gustavo Sanchez (282.9484), che hanno vinto il derby sudamericano con i cileni Theodora Garrido/Nicolas Campos (277.8287). Solamente sesti i cinesi Liu Jinhan/Guo Muye (256.8216), che hanno commesso svariati errori.