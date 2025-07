Nuoto artistico: Enrica Piccoli sesta nel solo libero ai Mondiali 2025. Oro per Iris Tio Casas

Miglioramenti significativi per Enrica Piccoli. L’azzurra ha infatti centrato la sesta posizione in occasione del solo individuale femminile, gara che ha aperto la quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di nuoto artistico in scena a Singapore, confermando lo stesso risultato dei preliminari avvicinandosi però nettamente al treno delle big in termini di punti ottenuti.

Lodevole in tal senso la routine (incentrata sul tema “Dalla disperazione alla speranza“) confezionata dalla nostra portacolori che, un po’ come tutte le dodici partecipanti, ha preferito alzare il carico tecnico, eseguendo senza sbavature di rilievo i sei elementi ibridi pianificati e stampando un punteggio totale di 232.6551 (54.6000 tecnico,102.7000 espressione artistica, 129.9551), con cui ha guadagnato solo sei punti in meno rispetto alla iper competitiva tedesca Klara Bleyer, quinta con 237.5600 grazie allo score tecnico al netto di un riscontro sull’espressione artistica inferiore rispetto alla nuotatrice italiana.

E proprio l’espressione artistica si è rivelata cruciale per il trionfo, meritato, della spagnola Iris Tio Casas che, nella fattispecie, ha regalato il primo oro iridato nella specialità alle furie rosse rendendosi artefice di una performance valutata 245.1913, punteggio impennato da un 112.900 che ha dato la spallata decisiva per la vittoria.

Si è dovuta accontentare quindi dell’argento la cinese Huiyan Xu, la quale non è andata oltre 241.0025 precedendo la neutrale Vasilina Khandoshka, bronzo con 239.5437 beffando la grande delusa di giornata, l’austriaca Vasiliki Alexandri, quarta con 238.9976. Alle 12.30 si disputerà il team tecnico.