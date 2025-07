Nuoto artistico, Enrica Piccoli approda nella finale del solo tecnico ai Mondiali di Singapore

Una lunga fase eliminatoria è andata in scena quest’oggi nella World Aquatics Championships Arena di Singapore, teatro delle prove del nuoto artistico in questi Mondiali delle specialità acquatiche. La danza in vasca ha iniziato il suo darsi e nel solo tecnico femminile Enrica Piccoli ha risposto presente.

L’azzurra ha presentato una routine il cui tema è stato: “Non spegnere il mio entusiasmo“. Accompagnata dalla musica Don’t Rain on My Parade, Piccoli ha cercato di trasmettere grinta, eleganza e voglia di brillare in questo programma tecnico.

L’azzurra ha ottenuto l’ottavo punteggio dei preliminari, presentando un esercizio dal coefficiente di difficoltà 33.35. La giuria ha attribuito all’impressione artistica 98.3500 e all’esecuzione 138.6500. Per la 26enne nostrana, dunque, uno score totale di 237.0000 tale da qualificarla all’atto conclusivo di domani.

La migliore nell’overall è stata la cinese Xu Huiyan che ha totalizzato 265.8984 a precedere la bielorussa Vasilina Khandoshka (254.8200) e la spagnola Iris Tio Casas (253.7691). Routine impressionanti da parte di queste atlete. Da considerare poi nella lotta per le medaglie anche la russa Tatiana Gayday, settima con 246.0517 quest’oggi, con un esercizio ad alto coefficiente di difficoltà.