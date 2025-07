Nuoto, Anita Bottazzo ammette: “Ho sentito la pressione, avevo altre aspettative”

Termina con la vittoria di Anna Elendt la finale dei 100 rana femminili ai Mondiali di nuoto 2025. La tedesca ha chiuso la sua gara con il crono di 1:05.19, anticipando l’americana Kate Douglass (1:05.27) che si deve accontentare dell’argento iridato. Completa il podio la cinese Qianting Tang, bronzo con il crono di 1:05.64.

Sesto posto finale per Anita Bottazzo, che conclude l’ultimo atto mondiale con il tempo di 1:06.06. Nella vasca d’andata l’azzurra è stata pienamente in linea con il podio, prima di perdere sensibilmente terreno negli ultimi 50 metri. Buon risultato comunque per la ranista classe 2003, che da quest’anno vive e si allena in America.

Ai microfoni di Rai Sport queste sono state le sue sensazioni post gara: “Sinceramente ho vissuto malissimo questa finale, dopo ieri pensavo di averne. Secondo me non è stata una brutta gara, 1:06.06 è un tempo molto buono. In generale ho sofferto un po’ la tensione, avevo altre aspettative. Comunque è il sesto posto in un Mondiale nei 100 rana, sono più che contenta”.

La lezione imparata quest’oggi: “Ho cercato di viverla senza mettermi troppe pressioni, ma è stato difficile. Forse mi è mancata un po’ d’esperienza in generale, però sono comunque soddisfatta, mi porto a casa questo risultato per le prossime volte”.