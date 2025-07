Nuoto, Alessandra Mao ha stabilito il record italiano “Ragazze” nei 100 sl allo EYOF: tutti suoi i primati dai 50 ai 200

Lo si era compreso il 14 aprile scorso che Alessandra Mao, 14 anni e non dimostrali in vasca, avesse dote speciali. La conquista del titolo tricolore assoluto dei 200 stile libero a Riccione, stabilendo il nuovo primato italiano “Ragazze” di 1:58.86, aveva lasciato senza fiato per la portata del tempo da associare all’età dell’atleta e allo sviluppo fisico ancora tutto da definire.

Un record che ha fatto da antipasto ad altri che l’azzurrina, classe 2011, ha messo in mostra in questa stagione. Il riferimento è a quanto ottenuto nelle semifinali dei 50 stile libero agli Eurojunior di Samorin (Slovacchia), dove aveva stampato un considerevole 25.64 (record italiano “Ragazze).

Doti acquatiche notevoli e così, nel corso dello European Youth Olympic Festival (EYOF) a Skopje (Macedonia), Mao è andata a prendersi anche il primato nei 100 stile libero della propria categoria, toccando la piastra in 55.62 e cancellando il precedente limite nazionale “Ragazze” di Caterina Santambrogio (55.98).

Oggi la vedremo impegnata nell’atto conclusivo dei 100 stile libero, opposta alla polacca Barbara Lesniewska, l’unica in grado di fare meglio della nostra portacolori (55.46) nelle semifinali. Vedremo se la giovanissima azzurra riuscirà a togliere ancora qualche decimo al suo tempo, in modo da dare ulteriori conferme sul suo status di nuotatrice in costante crescita.

PRIMATI ITALIANI DI ALESSANDRA MAO

50 stile libero – 25.64 RIR

100 stile libero – 55.62 RIR

200 stile libero – 1:58.86 RIR