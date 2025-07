Nuoto, Alberto Razzetti raggiunge in scioltezza le semifinali dei 200 misti ai Mondiali. Marchand padrone, Matteazzi eliminato

Alberto Razzetti ha centrato l’accesso alle semifinali dei 200 misti uomini di questi Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga. Nella piscina di Singapore il ligure ha ben gestito la situazione, in considerazione anche del suo programma odierno di gare, che lo vedrà impegnato nella finale dei 200 farfalla nella sessione serale. Razzetti ha concluso col settimo tempo di ingresso al penultimo atto di 1:58.14.

Una nuotata molto bella a vedersi del “Razzo”, facendo a gara a braccetto con il britannico Duncan Scott (5° crono nell’overall in 1:58.00) e ben impressionando soprattutto a rana, manifestando invece qualche problemino nel dorso come al solito. Nella chiusura a stile libero l’azzurro ha inserito un po’ il freno a mano e questo ha palesato proprio l’intenzione di risparmiarsi.

Niente da fare, invece, per l’altro italiano sui blocchetti di partenza Massimiliano Matteazzi: 22° tempo per lui in 2:00.51 e non in grado di abbattere il muro dei 2′ nelle heat mattutine. L’ultimo tempo utile di ingresso alla semifinale è stato 1:59.50, non semplicissimo per lui.

Poche sorprese se si parla dei favoriti o, per meglio dire, del favorito. Ci si riferisce al francese Leon Marchand che ha sfruttato queste heat per testarsi e nei primi due stili (farfalla-dorso) il tocco alla piastra ha detto 53.15, ovvero meglio del record del mondo di Ryan Lochte (1:54.00). È chiaro che le intenzioni siano quelle di prendersi anche questo primato. Nuotando poi in grandissima tranquillità, il transalpino ha ottenuto il miglior crono di 1:57.63 davanti al giapponese Kosuke Makino (1:57.74) e all’americano Shaine Casas (1:57.76).