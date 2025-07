Nuoto, Alberto Razzetti: “Ho gestito la situazione, necessario per le tante gare che ho”

Missione compiuta per Alberto Razzetti nella vasca della World Aquatics Championships Arena di Singapore, la casa del nuoto in corsia dei Mondiali 2025 degli sport acquatici. Il ligure ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dei 200 misti, stampando il settimo tempo dell’overall di 1:58.14.

Una nuotata in totale gestione dello sforzo, prendendo come punto di riferimento il britannico Duncan Scott e controllando la situazione. Una giornata non semplice per il “Razzo” visto il suo impegno anche nella finale dei 200 farfalla. Un aspetto che chiaramente non ha potuto sottovalutare in vista della sessione serale.

“L’importante era superare il turno, una buona batteria. Prime due vasche molto bene, ottime sensazioni e ho risparmiato qualcosa per l’incrocio di gare che avrò questa sera“, ha chiarito ai microfoni della Rai il nuotatore nostrano.

Una situazione non semplice da gestire, ma ormai è cosa abbastanza abituale. “È una cosa che ormai fa parte del gioco e non riguarda solo me, ma anche altri atleti che devono gestire queste cose. Noi alla fine ci dobbiamo adattare“, ha concluso l’azzurro.