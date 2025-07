Nuoto, 4×200 stile libero femminile azzurra d’oro negli Europei giovanili a Samorin!

Cala il sipario sulla terza giornata degli Europei giovanili di nuoto a Samorin (Slovacchia). L’Italia ha arricchito il proprio medagliere grazie all’oro straordinario delle ragazze della 4×200 stile libero, che sono andate a prendersi il metallo più pregiato, con annesso nuovo record europeo juniores. Una prestazione sensazionale delle nostre portacolori.

Un’affermazione con il crono di 7:56.06 in cui Lucrezia Domina ha aperto in 1:59.69, Bianca Nannucci (campionessa d’Europa dei 200 sl) ha nuotato in 1:59.65, Chiara Sama ha toccato la piastra in 1:59.19 e una straordinaria Alessandra Mao ha concluso in 1:57.53 la sua frazione lanciata. Alle spalle delle azzurre si sono classificate la Lituania (8:02.15) e la Gran Bretagna (8:04.12).

Per quanto concerne il resto del programma, Viola Ricci ha centrato l’accesso alla finale dei 200 dorso femminili in 2:15.42, nell’overall dominato dalla spagnola Estella Llum Tonrath Nollgen (2:10.68). Nella finale dei 200 misti uomini Matteo Venini e Francesco Pernice hanno concluso in quarta (2:02.52) e in sesta posizione (2:02.75). L’oro è andato al russo Mikhail Shcherbakov in 1:59.04, davanti al rumeno Robert-Andrei Badea (2:00.59) e al greco Iason Routoulas (2:01.58).

Nelle semifinali dei 200 rana donne doppio ingresso nell’atto conclusivo per la squadra azzurra: Marta Taddei e Lucrezia Mancini sono rientrate con il settimo e ottavo crono di 2:29.50 e di 2:29.76. La russa Viktoriia Tarannikova ha svettato in 2:27.38. Obiettivo centrato anche per Michele Longobardo che nella medesima specialità al maschile ha ottenuto il quarto tempo di ingresso di 2:11.71, nella graduatoria delle semifinali comandata dal britannico Filip Nowacki (2:09.11). Da notare che Longobardo al mattino aveva stampato in 2:11.13 il nuovo record italiano juniores.

Missione compiuta anche per Daniele Del Signore, che domani sarà tra i protagonisti della finale dei 200 dorso maschili, visto il suo terzo crono di 1:59.04. Il migliore è stato l’irlandese John Shortt (1:58.12). Niente medaglia nella finale dei 100 farfalla femminili per Caterina Santambrogio, che col suo 59.33 si è fermata in quinta posizione. La danese Martine Damborg si è messa al collo l’oro in 58.30 davanti alla finlandese Aliisa Soini (58.95) e alla polacca Flawia Kamzol (59.10).

Nell’atto conclusivo dei 100 delfino uomini ci sarà domani con ambizioni Francesco Ceolin (3° tempo in 52.00), nell’overall in cui il britannico Dean Fearn ha fermato i cronometri in 52.66. Da sottolineare la prestazione del turco Kuzey Tuncelli che in 14:45.05 ha vinto l’oro dei 1500 sl e ottenuto il quinto tempo mondiale dell’anno. Al termine del day-3, l’Italia può contare su tre ori, tre argenti e un bronzo.