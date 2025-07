Nuoto, 4×100 mista mixed super! Azzurri in finale con il miglior tempo ai Mondiali 2025

Italia sorprendente nelle batterie della 4×100 mista mixed dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Gli azzurri hanno ottenuto il miglior tempo d’accesso alla finale, esprimendosi piuttosto bene e potendosi permettere in chiusura dello stile libero anche un certo controllo.

Ad aprire le danze è stato Christian Bacico che nella frazione a dorso è stato super, firmando il suo personale (non omologabile per la tipologia di gara) di 52.68. Un lancio perfetto per Ludovico Viberti, capace di nuotare una buona frazione lanciata da 58.67 a rana.

Italia davanti a tutti con gli uomini e margine di vantaggio conservato con le donne: Costanza Cocconcelli ha stampato a farfalla 57.71 e Sara Curtis, gestendo negli ultimi 10 metri, 53.13 a stile libero. Ne vedremo delle belle nell’atto conclusivo, considerando che diverse nazioni cambieranno formazione. Lo stesso potrebbe fare l’Italia, con gli inserimenti di Thomas Ceccon (dorso) e Nicolò Martinenghi (rana), anche se sull’impiego di Tete ci sono dei punti di domanda per via delle condizioni di salute non perfette del lombardo.

Alle spalle dei nostri portacolori, nell’overall, troviamo l’Olanda (3:42.68) e la Cina (3:48.56). Nella finale ci saranno anche l’Australia (3:43.11), il Canada (3:43.47), il Giappone (3:43.67), la Russia (3:44.14) e la Polonia (3:44.22). Eliminati anche un po’ a sorpresa la Francia (3:44.31), ma soprattutto gli Stati Uniti (3:44.50), al pari della Germania (3:44.63) e della Gran Bretagna (3:46.19).