Novak Djokovic su Sinner: “Spaccava la palla già a 13 anni, abbiamo tante somiglianze”

Novak Djokovic si presenta alla seconda settimana di Wimbledon 2025 con un ruolino di marcia impressionante, avendo concesso un solo set nelle prime tre partite (al francese Alexandre Müller) e dimostrando un ottimo livello di gioco sull’erba dell’All England Club. Il fuoriclasse serbo, già sette volte vincitore dei Championships, sogna a questo punto il 25° titolo Slam della carriera anche se sulla sua strada potrebbe dover affrontare tra semifinale e finale i due dominatori attuali del circuito Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Nole, interpellato dai giornalisti in conferenza stampa dopo il netto successo di ieri su Miomir Kecmanovic, ha parlato del suo primo incontro con il numero 1 al mondo: “Ricordo la prima volta che abbiamo palleggiato insieme: aveva 13 anni, o forse 14, e già spaccava la palla. Era un po’ come me, ora è più alto di me ma sono sempre stato magro anche da giovane. Ricordo che già allora colpiva la palla con grande potenza. Si vedeva già che aveva un tempismo eccezionale, una buona velocità nei colpi“.

“Penso che sia abbastanza evidente, in termini di stile di gioco abbiamo parecchie somiglianze. Cerchiamo entrambi di colpire la palla presto, essere aggressivi, dominare lo scambio dalla linea di fondo. Il lavoro che ha fatto con il suo team negli ultimi anni è stato eccezionale, in termini di miglioramento. Veramente: servizio, movimento, precisione. Tutti parlano della velocità dei suoi colpi, ma il tempismo è incredibile“, aggiunge il 38enne di Belgrado .

“Credo che abbia ridotto il numero di errori gratuiti che commetteva nei primi anni della sua carriera, e ora è semplicemente molto preciso e mette costantemente pressione all’avversario, perché gioca molto veloce. Quindi sì, sono felice di aver potuto influenzarlo positivamente, spero, come qualcuno a cui si è ispirato in termini di gioco. È fantastico vedere il suo percorso, vedere quanto è diventato forte, una forza dominante nel tennis maschile“, dichiara Djokovic.