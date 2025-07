Novak Djokovic si allena con un tutore al ginocchio a Wimbledon: problemi per il campione serbo?

Campanello d’allarme per Novak Djokovic? Da capire. Il campione serbo ha molto ben impressionato nelle sue prime uscite a Wimbledon, battendo con un certo agio nei primi turni i suoi avversari e conquistandosi l’approdo agli ottavi di finale dove domani, dalle ore 14.30 italiane sul Centrale, se la vedrà contro l’australiano Alex de Minaur.

Un rendimento alto in tutti i fondamentali, in particolare al servizio, che ha fatto di Nole uno dei tennisti ad aver concesso nei primi tre round dei Championships meno palle break ai suoi rivali. I 16 ace, il 71% di prime di servizio in campo, da associare all’82% dei quindici ottenuti, sono i numeri dell’ultima partita disputata contro il connazionale Miomir Kecmanovic.

Da questo punto di vista, l’ottavo contro de Minaur non dovrebbe rappresentare un grosso problema dal momento che l’incastro tecnico con l’australiano è appannaggio del fuoriclasse nativo di Belgrado, come dimostrato dalle due vittorie in tre match giocati nei precedenti. Vero è che i due sull’erba mai si sono scontrati e, ironia della sorte, questa sfida era prevista l’anno passato nei quarti di finale, ma non andò in scena per il ritiro dell’aussie causato da un infortunio all’anca.

A proposito di infortuni, ha destato una certa attenzione in queste ore che Nole si sia allenato con un tutore al ginocchio destro, lo stesso usato l’anno scorso dopo l’intervento al menisco per il problema emerso al Roland Garros. Potrebbe trattarsi di una misura precauzionale. Vedremo se il serbo manifesterà criticità di questo genere o meno nella partita prevista.