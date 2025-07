Novak Djokovic interrompe la semifinale con Sinner: cosa è successo e punteggio al momento della sospensione

Jannik Sinner ha giganteggiato nei primi due set della semifinale di Wimbledon, travolgendo il serbo Novak Djokovic in maniera perentoria. Il numero 1 del mondo ha schiacciato nitidamente il 24 volte Campione Slam, infliggendogli un perentorio 6-3, 6-3 senza concedergli qualcosa di concreto sui propri turni di battuta. Il fuoriclasse altoatesino si è dimostrato superiore al 38enne balcanico, che sotto per 0-2 ha deciso di chiamare un medical time-out.

Lo specialista è intervenuto nella stessa zona che era stata interessata nella caduta avuta durante il quarto di finale vinto contro Flavio Cobolli un paio di giorni fa. Il ribattezzato Nole è tornato poi in campo per giocare il terzo parziale contro Jannik Sinner, che ha spinto in maniera aggressiva sul suo turno al servizio e si è issato sul 30-0, ma poi l’avversario ha rialzato la testa e ha infilato quattro punti consecutivi riuscendo a operare il break volando sul 2-0.

Queste interruzioni sono molto insidiose, perché possono rivitalizzare chi le ha chiamate: l’azzurro lo sa e non deve prestare il fianco al tentativo di rimonta del grande veterano del circuito. In palio la qualificazione all’atto conclusivo del terzo Slam della stagione, da disputare contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nella giornata di domenica 13 luglio (ore 17.00 italiane).