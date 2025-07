Novak Djokovic cancella l’allenamento. C’è un risentimento muscolare? I dubbi prima di Sinner

Novak Djokovic ha deciso di non allenarsi alla vigilia della semifinale di Wimbledon, prevista nella giornata di domani (venerdì 11 luglio, secondo match dalle ore 14.30 sul Campo Centrale) contro Jannik Sinner. Il fuoriclasse serbo ha cancellato la sessione sul campo 2 di Aorangi Park prevista alle ore 13.00 britanniche, tra l’altro accanto al campo prescelto dal fuoriclasse altoatesino impegnato con il 18enne Pierluigi Basile.

Si era vociferato di un rinvio di un paio di ore, ma poi è arrivata la comunicazione ufficiale che il 24 volte Campione Slam non si sarebbe allenato. La decisione è legata a un problema fisico riscontrato nel quarto set del quarto di finale vinto ieri pomeriggio contro Flavio Cobolli: in occasione del primo match-point, infatti, è caduto a terra e avrebbe accusato il colpo.

I media serbi hanno parlato di un risentimento muscolare che Djokovic aveva avvertito prima di quella caduta e che avrebbe condizionato il 38enne per l’intero parziale, come egli stesso aveva dichiarato: “Ho sentito un muscolo contrarsi e poi dolore“. Il ribattezzato Nole spera di recuperare in vista dello scontro con l’attuale numero 1 del mondo che mette in palio l’accesso alla finale da disputare contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz.

Lo stesso Jannik Sinner aveva cancellato l’allenamento prima del quarto di finale dominato contro lo statunitense Ben Shelton (si era fatto male al gomito destro cadendo durante l’ottavo contro il bulgaro Grigor Dimitrov), ma si era poi riscaldato lontano da occhi indiscreti e Djokovic potrebbe avere operato la stessa scelta in modo da verificare le reazioni alla gamba acciaccata.

Il campanello d’allarme è comunque suonato, anche agli Australian Open il serbo aveva saltato la sessione di allenamento per un dolore alla coscia alla vigilia della semifinale contro il tedesco Alexander Zverev, ritirandosi poi dopo la conclusione del primo set contro il teutonico, che fu vittima sacrificale di Sinner in un atto conclusivo a senso unico.