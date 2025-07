Nicolò Martinenghi come Rocky Balboa: “Ho ancora delle cartucce da sparare. Squalifica? Persi due anni di vita”

Si conclude con un epilogo clamoroso la seconda semifinale dei 100 rana maschili dei Mondiali di nuoto 2025. Nicolò Martinenghi aveva concluso il penultimo atto con il secondo tempo assoluto dietro il cinese Qin Haiyang, prima di essere incredibilmente squalificato dai giudici per un’irregolare gambata a delfino. Dopo pochi minuti, ed il conseguente ricorso da parte della Federazione, il campione olimpico in carica è stato riammesso in finale, tirando un sospiro di sollievo dopo attimi surreali.

L’azzurro classe 1999, dopo la frustrazione iniziale, ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato: “Vorrei due anni della mia vita indietro. Innanzitutto devo scusarmi per un atteggiamento poco professionale (non si era fermato con i giornalisti, ndr), questo sta a simboleggiare quanto vale per me e per i nuotatori questo sport. Noi viviamo per la gara, quando ci viene tolta questa possibilità per un errore ci dispiace molto. In realtà ora è più difficile parlare della gara perché ci sono due emozioni a contrasto, una molto brutta passata ed un’altra molto bella”.

“In gara mi sono sentito bene fin da subito, ero presente come so fare. Nuotare in 58” è motivo di gran orgoglio e di gran voglia di dimostrare ancora di esserci e di avere delle cartucce da sparare (citazione dal film “Rocky Balboa”, ndr). Domani sarà una finale difficile, Ludovico (Viberti, ndr) ha fatto una bella gara, la concorrenza è alta, alcuni hanno fatto tempi più bassi di questa mattina. Sarà bello e mi divertirò, cercherò di partire subito al 100%”.

“Non ho tempo e spazio per pensieri negativi, devo solo buttarmi a letto e pensare di avere un’altra opportunità. Non mi hanno ancora detto cosa è successo, è possibile che ci sia stato un errore, tutti sbagliamo”, ha poi concluso Martinenghi.