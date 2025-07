Nicole Fossa Huergo ripescata ad Amburgo, ma viene eliminata da Romero Gormaz

Dopo esser stata ripescata come lucky loser, Nicole Fossa Huergo saluta definitivamente il WTA 250 di Amburgo. La giocatrice classe 1995 di Isernia, in 59 minuti, deve lasciar strada alla spagnola Leyre Romero Gormaz per 6-1 6-1; la spagnola se la vedrà con la veterana olandese Arantxa Rus.

Inizio non proprio invitante per Fossa Huergo. La molisana perde tutti e otto i punti iniziali del match, lasciando così subito fuggire la sua avversaria. Dalla sua Romero Gormaz riesce ad avere più gioco in linea generale, anche se questo non toglie che l’italiana lotti eccome. Dallo 0-2 in avanti, infatti, tutti i game vanno ai vantaggi, nessuno escluso: il problema è che 4 di questi 5 vanno alla spagnola e questo si traduce in un 6-1 a suo favore.

Riparte molto bene Fossa Huergo, trovando il break a 30, ma questo viene subito ripreso a zero dall’iberica. La chiave arriva nei due game successivi, nei quali Romero Gormaz fa ben poca fatica a prendere di nuovo in mano le redini della situazione. La giocatrice di Isernia esce sostanzialmente dalla partita in tutti i sensi e arriva così un altro 6-1.

Il dato sicuramente meno confortante per Fossa Huergo è legato ai punti vinti con la prima di servizio: a dire tutto è il dato di 4/25 (16%) con questo colpo contro l’81% di Romero Gormaz, una differenza davvero enorme che finice per portare al risultato già citato.