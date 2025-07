Nick Kyrgios è sicuro: “In questo momento nessuno può fermare Sinner e Alcaraz”

“Chi può fermare il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? In questo momento nessuno”. Nick Kyrgios, com’è ben noto, non ama tanto i giri di parole e, anche in questo caso è particolarmente diretto nell’analisi del momento del tennis attuale. Secondo il tennista australiano, quindi, il duopolio Sinner-Alcaraz potrà durare ancora a lungo a meno di particolari stravolgimenti inaspettati.

Dopotutto stiamo parlando di due tennisti che hanno messo le mani sugli ultimi 7 titoli del Grande Slam consecutivi. Non certo un dato che possa passare tra parentesi. L’altoatesino in questo lasso di tempo ha conquistato 2 Australian Open, uno US Open e il torneo di Wimbledon non più tardi di pochi giorni fa. Lo spagnolo, invece, ha messo le mani su 2 Roland Garros ed un Wimbledon. Non solo, entrambi hanno lasciato la sensazione che rispetto a tutti gli altri il gap sia notevole. A livello di qualità, tenuta mentale e capacità di alzare l’asticella nei momenti più complicati.

Proprio per questo Nick Kyrgios (che sembra pronto per fare il suo ritorno al tennis giocato in vista dei prossimi US Open) ha voluto sottolineare a TNT Sports quanto questi due campioni stiano segnando quest’era e, soprattutto, che potranno farlo ancora a lungo: “Non vedo nessuno che possa farcela tra i primi cinque. Forse uno come Taylor Fritz: l’unico che li ha messi sotto pressione. Tutti pensavamo che Ben Shelton avrebbe avuto qualche possibilità, ma è stato schiacciato in campo da Sinner nei quarti di finale di Wimbledon. Non sei così giovane a 21 anni, non più almeno, perché ormai alcuni tennisti già vincono Slam a quell’età. Forse avranno una chance, ma noi stiamo parlando di chi potrebbe diventare il prossimo Novak Djokovic per rovinare la festa a Sinner e Alcaraz”.

Il nativo di Canberra prosegue nella sua analisi, con una critica finale importante: “Jack Draper potrebbe essere all’altezza. È un atleta incredibile. Joao Fonseca è troppo giovane in questo momento e deve ancora crescere molto. Fritz è arrivato in semifinale e giocando meglio i punti importanti… Pensavo che Holger Rune potesse diventare quel tipo di giocatore, mi aspettavo di più da lui” .