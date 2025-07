Nick Kyrgios attacca ancora Jannik Sinner. L’australiano prosegue nella sua battaglia contro il numero 1

Nick Kyrgios contro Jannik Sinner. Già, ancora una volta. Ormai abbiamo perso il numero del capitolo di una saga (a senso unico, meglio puntualizzarlo) che vede sempre in prima fila il tennista australiano che, appena ne ha occasione, non ha fa altro che attaccare ad alzo zero il fresco vincitore di Wimbledon. Com’è ben noto il tennista nativo di Canberra ha dato il via alla sua “guerra santa” contro l’altoatesino a seguito della sua squalifica per il ben noto “Caso Clostebol”. Nonostante la Federazione Internazionale abbia preso una direzione ben precisa, l’australiano ha sempre proseguito imperterrito nei suoi attacchi verso il numero 1 del mondo, additandolo, senza mezzi termini di essere un truffatore vero e proprio.

Tra prese in giro spesso infantili, offese e attacchi davvero durissimi, Nick Kyrgios in questo modo ha continuato a rimanere sulla bocca di tutti, anche se in campo non lo si vede ormai da tempo immemore per colpa di infortuni assortiti. L’ultima occasione per prendersela con Jannik Sinner è arrivata nelle ultime ore. Via social, tanto per cambiare.

In un video pubblicato dal sito ufficiale del torneo ATP 500 di Washington, infatti, ad una serie di tennisti e tenniste veniva chiesto quale fosse secondo loro il giocatore o la giocatrice più intelligente in campo. Tra chi ha nominato Serena Williams, chi Jessica Pegula oppure Madison Keys, due protagonisti come Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev hanno citato Jannik Sinner. Nick Kyrgios (che nel video era presente a sua volta ed aveva nominato Casper Ruud) non c’ha pensato su due volte e ha voluto commentare il video per mezzo del suo profilo X. Rincarando la dose.

L’australiano, infatti, ha sentenziato che: “Jannik Sinner è una persona SCANDALOSA da nominare in questo momento” aggiungendo tre faccine che ridono a crepapelle. Un commento che il tennista classe 1995 ha voluto aggiungere e che ha subito scatenato una ridda di polemiche. Una nuova stoccata che, comunque la si pensi, non fa bene al tennis. In attesa di rivederlo in campo, intanto, il nativo di Canberra continua comunque a fare notizia. In un modo o nell’altro. Vedremo se sarà in grado di farlo anche con la racchetta in mano e non solo con la tastiera del suo cellulare… Gli US Open si avvicinano, dopotutto. Jannik Sinner, che non ha mai voluto rispondere all’australiano, prosegue nel suo percorso, senza farsi distrarre. Questo è l’importante.