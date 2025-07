NBA, Simone Fontecchio lascia Detroit e passa ai Miami Heat: nuova sfida per l’azzurro

Aperta ufficialmente la free agency NBA da un solo giorno, si accende il mercato verso la prossima stagione con vari trasferimenti ed uno scambio che ha coinvolto anche Simone Fontecchio, unico cestista italiano che milita attualmente nella lega più competitiva e prestigiosa al mondo. Il pescarese si appresta a diventare infatti il primo giocatore azzurro di sempre a indossare la maglia dei Miami Heat.

Come riporta l’affidabile Shams Charania di ESPN, Fontecchio è stato rilasciato dai Detroit Pistons per ingaggiare Duncan Robinson con un “sign and trade” (triennale da 48 milioni di dollari). Franchigia della Florida in fase di rinnovamento e già molto attiva sul mercato, prendendo anche Chris Levert con un biennale da 29 milioni di dollari.

Il prodotto della Virtus Bologna sta per entrare nel suo ultimo anno di contratto da 8 milioni di dollari, dunque la prossima estate sarà free agent. In ogni caso Fontecchio giocherà nel 2025-2026 per la terza squadra diversa dal suo ingresso in NBA, dopo la prima esperienza agli Utah Jazz ed il successivo passaggio a Detroit dell’8 febbraio 2024.

Vedremo come evolverà la costruzione del roster dei Miami Heat, ma il cestista abruzzese proverà a ritagliarsi il suo spazio in Florida dopo un 2024-2025 abbastanza complicato a livello individuale con l’arrivo di alcuni veterani e del nuovo coach JB Bickerstaff come dimostrano gli zero minuti giocati nella serie playoff contro i New York Knicks.