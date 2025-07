NASCAR, Wallace batte Larson e trionfa a Indianapolis

Bubba Wallace torna a vincere nella NASCAR Cup Series a Indianapolis. Il #23 del 23XI Racing batte Kyle Larson nei giri conclusivi imponendosi per la prima volta in carriera nella ‘Brickyard 400’, l’americano entrava nella ‘Victory lane’ da ben cento eventi (Kansas 2022).

Menzione speciale all’arrivo anche per Ty Gibbs. L’ex campione della NASCAR Xfinity Series ottiene infatti la prima edizione della ‘NASCAR In-Season Challenge’ beffando nella finalissima all’interno del catino di Speedway Ty Dillon.

Chase Briscoe, primo pilota della storia ad ottenere la pole nello stesso anno a Daytona (500 Miglia), Charlotte (Coca-Cola 600) e Indianapolis (Brickyard 400), ha controllato la prima parte della corsa. La Toyota Camry #19 Joe Gibbs Racing ha completato la Stage 1 in vetta con facilità, mentre è da segnalare il cambio di strategia per Austin Cindric (Penske Ford #2) e Joey Logano (Penske Ford #22), unici a non fermarsi insieme agli altri in occasione di una bandiera gialla per l’incidente della Chevrolet Camaro #1 Trackouse Racing di Ross Chastain.

La seconda frazione, disputata per gran parte in regime di green flag, ha premiato invece Ryan Blaney. Il #12 di Penske Ford ha ereditato nel corso del segmento il primato dal compagno di box Cindric, in pieno controllo della situazione per oltre 40 tornate.

La prestigiosa ‘Brickyard 400′ è presto passata nelle mani della temibile Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports di Kyle Larson. Senza bandiere gialle la gestione delle gomme e soprattutto del carburante è diventata un tema cruciale, l’americano ha però dovuto inseguire dopo l’ultima sosta ai box la Toyota Camry #23 di Bubba Wallace. Il portacolori di 23XI Racing ha gestito egregiamente le operazioni, determinato a risparmiare ogni litro possibile di benzina in vista del finale.

Tutto è cambiato improvvisamente a sei giri dalla fine con l’arrivo della pioggia in curva 1. Come a Dover settimana scorsa, la NASCAR ha dovuto fronteggiare nel finale il maltempo, una variabile impazzita che limita le operazioni in pista in ogni ovale.

La breve bandiera rossa per permettere ai vari addetti di asciugare il tracciato ha preceduto l’overtime finale. Wallace ha quindi gestito la ripartenza davanti a Larson, William Byron (Hendrick Chevrolet #24), Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11) e Josh Berry (Wood Brothers Ford #21).

Il secondo overtime, dopo un impatto nel primo per Zane Smith (Front Row Motorsports Ford #38), ha visto Wallace in pieno controllo della situazione. L’alfiere della squadra di Denny Hamlin e Michael Jordan non ha lasciato scampo a Larson riuscendosi ad imporsi per la prima volta in una delle sfide più importanti della stagione agonistica.

Hamlin ha chiuso terzo precedendo Ryan Preece (RFK Racing Ford #60), Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6), Todd Gilliland (Front Row Motorsports Ford #34), Ryan Blaney #12 e Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20).

Come già annunciato in precedenza, Toyota vince a Indianapolis anche la prima edizione del ‘NASCAR In-Season Challenge’. Ty Gibbs, #54 del Joe Gibbs Racing, regola nel duello finale la Chevrolet Camaro #16 Kaulig Racing di Ty Dillon ottenendo automaticamente il milione di dollari destinato al vincitore. Primo vero trofeo inserito in bacheca quindi nella più importante serie americana riservata alle stock car per il 22enne nativo di Charlotte che non è ancora riuscito a trionfare in Cup Series nelle 103 corse disputate.

Settimana prossima la seconda gara della storia della NASCAR Cup Series presso l’Iowa Speedway.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES INDY 2025

23 PIT Bubba Wallace Tyt 168 49.951 180.177 49.951 180.177

5 PIT Kyle Larson Chv 168 0.222 0.222 49.815 180.668 49.815 180.668

11 RUN Denny Hamlin Tyt 168 1.254 1.032 49.741 180.937 49.741 180.937

60 RUN Ryan Preece Frd 168 2.978 1.724 50.525 178.13 50.525 178.13

6 RUN Brad Keselowski Frd 168 3.866 0.888 51.097 176.136 50.519 178.151

34 RUN Todd Gilliland Frd 168 4.501 0.635 51.195 175.798 50.893 176.842

12 RUN Ryan Blaney Frd 168 4.771 0.270 51.170 175.884 50.884 176.873

20 RUN Christopher Bell Tyt 168 4.862 0.091 51.091 176.156 50.610 177.83

48 RUN Alex Bowman Chv 168 4.923 0.061 50.859 176.96 50.592 177.894

77 RUN Carson Hocevar Chv 168 5.404 0.481 51.040 176.332 50.570 177.971

7 RUN Justin Haley Chv 168 6.135 0.731 52.174 172.5 50.681 177.581

42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 168 6.318 0.183 51.788 173.785 50.526 178.126

9 RUN Chase Elliott Chv 168 6.742 0.424 52.280 172.15 50.804 177.151

17 RUN Chris Buescher Frd 168 6.892 0.150 52.286 172.13 50.068 179.756

2 RUN Austin Cindric Frd 168 6.995 0.103 52.303 172.074 50.597 177.876

24 RUN William Byron Chv 168 7.029 0.034 55.905 160.987 50.279 179.001

78 RUN Katherine Legge Chv 168 7.347 0.318 52.326 171.999 51.675 174.165

19 RUN Chase Briscoe Tyt 168 7.509 0.162 52.492 171.455 50.589 177.904

88 RUN Shane Van Gisbergen Chv 168 7.718 0.209 52.923 170.058 51.017 176.412

41 RUN Cole Custer Frd 168 8.262 0.544 52.983 169.866 51.002 176.464

54 RUN Ty Gibbs Tyt 168 12.540 4.278 51.372 175.193 50.445 178.412