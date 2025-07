NASCAR, van Gisbergen regna a Chicago

Shane van Gisbergen non sbaglia e vince ancora a Chicago nelle NASCAR Cup Series. Il neozelandese si distingue tra i muretti della città che sorge nello Stato dell’Illinois ottenendo la terza affermazione in carriera, la seconda in stagione.

Il pluricampione del Repco Supercars Championship, vincitore al debutto assoluto in NASCAR nell’estate del 2023 nella prima edizione dell’evento tra i muretti di Chicago, si è ripetuto confermando quanto fatto vedere nelle qualifiche di ieri.

L’88 di Trackhouse Racing Chevrolet, assoluto padrone della scena anche a Città del Messico qualche settimana fa, ha condotto le danze indisturbato a lungo prima di battere la Toyota Camry 54 Joe Gibbs Racing di Ty Gibbs e la Toyota 45 23XI Racing di Tyler Reddick.

Lontani tutti gli altri, annichiliti dalla superiorità dell’88 dello schieramento. Il 36enne nativo di Auckland si conferma come l’uomo da battere a Chicago, una certezza all’esterno degli ovali con un netto margine sulla concorrenza e tra sette giorni potrebbe ripetersi tra i saliscendi di Sonoma.

‘SVG’ ha segnato in ogni caso la storia nel weekend appena concluso diventando il secondo di sempre ad imporsi dalla pole nella corsa delle Cup Series dopo aver ottenuto lo stesso risultato nel giorno precedente nelle NASCAR Xfinity Series.