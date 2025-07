NASCAR, Ty Dillon e Ty Gibbs si contendono 1 milione di dollari nella Brickyard 400

Nuovo importante fine settimana d’azione in vista per la NASCAR Cup Series presso l’indianapolis Motor Speedway. Cresce l’attesa per la 22ma tappa della regular season, l’ultima dello speciale torneo che all’interno del campionato che assegnerà al vincitore un milione di dollari.

La bagarre, dopo cinque corse, è riservata tra Ty Dillon (Kaulig Racing Chevrolet #10) e Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota #54). I due si contenderanno il montepremi nel catino di Speedway, il primo dei due che arriverà al traguardo indipendentemente dalla posizione d’arrivo del rivale avrà vinto il duello e di conseguenza il trofeo finale.

Ci sarà in ogni caso da divertirsi nell’edizione 2024 della Brickyard 400, uno degli eventi più importanti del calendario. Il tracciato è ovviamente il medesimo che viene utilizzato per la NTT IndyCar Series e la Indy500, un ovale composto da quattro curve ed una metratura complessiva di 2.500 miglia (4.023 km). Le pieghe sono molto particolari, la pendenza è infatti costante ed è solamente di 9.2 gradi.

Kyle Busch (2015, 2016), Brad Keselowski (2018) e Kyle Larson (2024) sono i protagonisti ancora in pista che vantano almeno una vittoria nello Stato dell’Indiana. Nessuno potrà in ogni caso intaccare il primato di tutti i tempi che appartiene alla stella della Cup Series Jeff Gordon (1994, 1998, 2001, 2004, 2014).