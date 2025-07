NASCAR, secondo giro in Iowa per la Cup Series

Dall’Iowa Speedway tutto è pronto per un nuovo episodio della NASCAR Cup Series. Cresce l’attesa per il 23mo atto della regular season, una nuova bagarre da non perdere in un tracciato che fino all’anno scorso non aveva mai accolto la più importante categoria nazionale riservata alle stock car.

Il catino di Newton ha una metratura di 0.875 miles (1.408 km) con quattro curve caratterizzate da un banking progressivo da 12 a 14 gradi. La forma ricorda quella del Richmond Raceway, l’idea di creare un ovale del genere è stata di Rusty Wallace. Il 67enne americano, vincitore della NASCAR Cup Series nel 1989, è stato infatti uno dei protagonisti nella creazione di una struttura protagonista anche nei piani della NTT IndyCar Series.

Ryan Blaney ha vinto lo scorso giugno con la Ford Mustang #12 Team Penske la prima edizione di questo evento valido per la Cup Series. Precedentemente si erano svolti infatti solamente round validi per Xfinity o Truck Series, rispettivamente la ‘F2’ e la ‘F3’ della NASCAR.

Si infiamma dal ‘The Fastest Short Track on The Planet’ la sfida per i NASCAR Playoffs, restano infatti solamente tre corse al ‘Round of 16’. Dopo la tappa di domenica mancheranno solamente Watkins Glen, Richmond e Daytona prima della vera lotta per il titolo.